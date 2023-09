Il ruolo di una nuova cellula staminale nella craniosinostosi: una scoperta rivoluzionaria

I ricercatori della Weill Cornell Medicine hanno identificato un tipo precedentemente sconosciuto di cellule staminali che formano le ossa che portano alla craniosinostosi, la fusione prematura del cranio nei neonati. La craniosinostosi si verifica in circa un bambino su 2,500 e può impedire lo sviluppo del cervello se non trattata chirurgicamente. Questo studio innovativo, pubblicato su Nature, fa luce sulla proliferazione anormale di un tipo specifico di cellule staminali chiamate cellule staminali DDR2+.

Il team di ricercatori ha esaminato topi con una mutazione comune associata alla craniosinostosi umana e ha scoperto che questa mutazione innesca la proliferazione anormale delle cellule staminali DDR2+, con conseguente fusione prematura del cranio. Questa scoperta apre nuove possibilità per il trattamento della craniosinostosi prendendo di mira e inibendo questa attività anormale delle cellule staminali.

Per studiare la connessione tra le cellule staminali che formano le ossa e la craniosinostosi, i ricercatori hanno ingegnerizzato topi in cui le cellule staminali CTSK+, precedentemente legate alla craniosinostosi, mancavano di uno dei geni responsabili della sua funzione. Contrariamente alle loro aspettative, queste mutazioni non hanno attivato le cellule staminali del cranio per fondere le placche del cranio; invece, hanno portato all’esaurimento di queste cellule staminali a livello delle suture. La gravità della fusione era correlata all’esaurimento di queste cellule staminali CTSK+.

Il co-autore senior, il dottor Matt Greenblatt, sottolinea il potenziale di questa scoperta affermando: “Ora possiamo iniziare a pensare al trattamento della craniosinostosi non solo con la chirurgia ma anche bloccando questa attività anormale delle cellule staminali”. Lo studio solleva la possibilità di sviluppare nuovi trattamenti che affrontino la causa principale della craniosinostosi, fornendo speranza ai neonati e alle famiglie colpite da questa condizione.

In uno studio correlato pubblicato su Nature nel 2018, lo stesso gruppo di ricerca ha identificato un diverso tipo di cellule staminali che formano le ossa chiamate cellule staminali CTSK+. Questa precedente scoperta ha spinto a ulteriori indagini sul ruolo di queste cellule staminali nel causare la craniosinostosi. Questo recente studio si basa sui risultati della loro ricerca precedente, approfondendo la nostra comprensione dei complessi meccanismi alla base di questa condizione.

Nel complesso, questa svolta nella comprensione della craniosinostosi apre la strada allo sviluppo di terapie mirate che potrebbero potenzialmente rivoluzionare il trattamento di questa condizione e migliorare i risultati per i neonati affetti.

Fonte:

– Natura: [DOI: 10.1038/s41586-023-06526-2]

– NewYork-Presbyterian: [link non fornito]