Il ruolo delle cellule staminali anormali nella craniosinostosi

By

La craniosinostosi è una condizione che comporta la fusione prematura della parte superiore del cranio nei neonati. Ciò può portare a uno sviluppo cerebrale anormale se non trattato. I ricercatori della Weill Cornell Medicine hanno condotto uno studio preclinico per comprendere meglio le cause alla base della craniosinostosi.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature, si è concentrato su una delle mutazioni genetiche più comuni associate alla craniosinostosi. I ricercatori hanno scoperto che questa mutazione induce la proliferazione anormale di un tipo precedentemente sconosciuto di cellule staminali che formano le ossa chiamate cellule staminali DDR2+. Queste cellule contribuiscono alla fusione prematura del cranio.

In precedenza, i ricercatori avevano scoperto un altro tipo di cellule staminali che formano le ossa, note come cellule staminali CTSK+, nella parte superiore del cranio. Sospettavano che queste cellule avessero un ruolo nella craniosinostosi. Tuttavia, in questo studio, i ricercatori hanno scoperto che la mutazione genetica associata alla craniosinostosi ha portato all’esaurimento delle cellule staminali CTSK+, piuttosto che alla loro attivazione. Ciò li ha portati a studiare il ruolo delle cellule staminali DDR2+.

Ulteriori esperimenti e analisi hanno rivelato che le cellule staminali DDR2+ sono responsabili della fusione anomala delle suture. Queste cellule staminali proliferano in modo anomalo quando le cellule staminali CTSK+, che normalmente ne sopprimono la produzione, muoiono a causa della mutazione genetica.

I ricercatori hanno anche esaminato campioni di tessuto umano provenienti da interventi chirurgici di craniosinostosi e hanno trovato cellule staminali DDR2+ e CTSK+ simili. Ciò evidenzia la rilevanza clinica dei loro risultati nei topi.

Sulla base dei loro risultati, i ricercatori suggeriscono che la soppressione della proliferazione delle cellule staminali DDR2+ potrebbe essere un potenziale trattamento per la craniosinostosi. Le cellule staminali CTSK+ ottengono questa soppressione secernendo una proteina del fattore di crescita chiamata IGF-1. I ricercatori ipotizzano che imitare questi metodi potrebbe aiutare a prevenire la fusione anomala del cranio.

Lo studio apre nuove possibilità per il trattamento della craniosinostosi, riducendo potenzialmente la necessità di interventi chirurgici multipli. La ricerca futura si concentrerà sull’identificazione di altri tipi di cellule staminali che formano le ossa nel cranio e sulla comprensione approfondita della complessità di questa condizione.

Fonte:

– https://weill.cornell.edu/

– Studio pubblicato su Nature, 2020