La roccia spaziale appena scoperta sfreccia oltre la Terra a distanza ravvicinata

Un asteroide appena scoperto, chiamato C9FMVU2, è passato oggi vicino alla Terra a una distanza di sole 2,500 miglia, che rappresenta circa l’1% della distanza Terra-Luna. Il piccolo asteroide, largo circa 6.5 ​​piedi, è stato osservato per la prima volta poche ore prima del suo avvicinamento massimo al nostro pianeta. Questa distanza è cinque volte più vicina dell'orbita dei satelliti GPS.

Nonostante la sua vicinanza, l’Agenzia spaziale europea (ESA) ha assicurato che l’asteroide non rappresenta una minaccia per la Terra date le sue piccole dimensioni. Se si fosse scontrato con il nostro pianeta, sarebbe bruciato nell'atmosfera, creando una spettacolare palla di fuoco. Alcuni frammenti potrebbero aver raggiunto la superficie terrestre, ma sarebbero stati piccoli.

Richard Moissl, capo della difesa planetaria dell'ESA, ha spiegato che la traiettoria dell'asteroide sarà significativamente alterata dall'attrazione gravitazionale della Terra. Tuttavia, l’asteroide era troppo piccolo per essere visibile agli astrofili.

Attualmente sono conosciuti oltre 30,000 asteroidi vicini alla Terra, ma solo circa 2,300 di essi sono considerati potenzialmente pericolosi. Una roccia spaziale riceve questa designazione se è più larga di 460 piedi e segue un'orbita che la porta entro 20 distanze lunari dalla Terra. Anche gli asteroidi più piccoli possono causare una distruzione significativa se dovessero colpire il pianeta.

Pertanto, gli astronomi stanno lavorando attivamente per mappare la popolazione di rocce spaziali vicino al nostro pianeta per garantire la preparazione in caso di collisione inaspettata. Se un asteroide potenzialmente pericoloso fosse in rotta di collisione, le agenzie spaziali tenterebbero di deviarlo, in modo simile alla missione di successo della NASA, la navicella spaziale Double Asteroid Redirection Test (DART), che ha alterato l'orbita del piccolo asteroide lunare Dimorphos l'anno scorso.

È fondamentale continuare a monitorare e studiare gli asteroidi vicini alla Terra per salvaguardare il nostro pianeta e prevenire futuri impatti catastrofici.

Fonte:

– Agenzia spaziale europea (ESA)

– NASA.

Definizioni:

– Asteroide potenzialmente pericoloso: un asteroide che soddisfa determinati criteri, tra cui le dimensioni e la vicinanza alla Terra, che potrebbe rappresentare una minaccia se dovesse entrare in collisione con il nostro pianeta.

– Veicolo spaziale Double Asteroid Redirection Test (DART): una missione della NASA volta a testare la capacità di deviare gli asteroidi collidendo con essi.