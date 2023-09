Gli astrofotografi catturano immagini straordinarie della cometa Nishimura

Gli astrofotografi di tutto il mondo hanno catturato immagini mozzafiato della cometa Nishimura mentre attraversa il nostro sistema solare. Questa cometa, scoperta dall'astronomo dilettante Hideo Nishimura nell'agosto 2023, ha attirato l'attenzione per la sua notevole visibilità. Scoprire una cometa utilizzando una normale fotocamera DSLR è una vera impresa, poiché la maggior parte delle comete viene ora trovata con telescopi automatizzati.

Nelle ultime settimane, gli appassionati di comete e gli astrofotografi hanno seguito da vicino la cometa Nishimura, ottenendo alcune fotografie incredibili. Mentre la cometa si avvicina al suo punto più vicino alla Terra il 12 settembre, seguito dal suo massimo avvicinamento al sole il 17 settembre, le prossime settimane sono promettenti per l'osservazione di questo fenomeno celeste. Attualmente situata nella costellazione del Leone, la cometa può essere vista nelle prime ore del mattino prima dell'alba.

Per intravedere la cometa Nishimura, guarda verso est durante le ore precedenti l'alba. L'uso di un'app per osservare le stelle può aiutare a localizzare la cometa, mentre un binocolo o un telescopio forniranno una visione più chiara. Con telescopi di piccole e medie dimensioni, ci si può aspettare di vedere una sfera sfocata e verdastra. Tuttavia, con ottiche più potenti, potrebbe essere possibile distinguere la coda della cometa.

La cometa Nishimura ha già regalato agli astrofotografi momenti affascinanti. Michael Jäger, un rinomato cacciatore di comete, ha catturato immagini sorprendenti per tutto settembre, incluso un evento di disconnessione causato da un'esplosione di vento solare. Stuart Atkinson è riuscito anche a catturare una forchetta chiaramente definita nella coda della cometa. L'immagine di Lorenzo Di Cola offre una rappresentazione realistica di ciò che gli osservatori del cielo possono aspettarsi di vedere quando usano binocoli o piccoli telescopi.

Se sei interessato alla caccia alle comete o alla cattura di immagini di oggetti celesti, sono disponibili varie risorse. La nostra guida ai migliori binocoli e telescopi può aiutarti a trovare l'attrezzatura giusta per le tue esigenze. Inoltre, per chi è interessato all'astrofotografia, forniamo una guida su come fotografare le comete, oltre a consigli per fotocamere e obiettivi.

So, if you are lucky enough to snap a photo of Comet Nishimura, don’t hesitate to share it with us at [email protected].

