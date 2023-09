La città di New York affonda e risorge: uno studio rivela minacce e potenziali soluzioni

I ricercatori del Jet Propulsion Laboratory della NASA e della Rutgers University hanno recentemente condotto uno studio utilizzando la tecnologia di telerilevamento per analizzare il movimento verticale del terreno della città di New York. Lo studio ha rivelato che la città sta affondando e crescendo a ritmi variabili a causa sia delle attività umane che di fattori naturali.

Una delle principali cause del moto osservato è la modificazione della superficie terrestre attraverso bonifiche e costruzione di discariche. Queste modifiche rendono più comprimibile il terreno sottostante gli edifici successivi, portando al cedimento. In media, l’area metropolitana si è abbassata di circa 1.6 millimetri all’anno. Tuttavia, alcuni quartieri e punti di riferimento, come la pista 13/31 dell'aeroporto LaGuardia e l'Arthur Ashe Stadium, stanno affondando più rapidamente.

È interessante notare che i ricercatori hanno trovato aree di sollevamento anche a East Williamsburg, Brooklyn, e Woodside, nel Queens. Queste aree aumentano rispettivamente di circa 1.6 millimetri e 6.9 ​​millimetri all'anno. La causa di questo sollevamento è ancora oggetto di studio, ma si sospetta che il pompaggio delle acque sotterranee e i pozzi di iniezione utilizzati per trattare l’acqua inquinata possano avere un ruolo.

L’affondamento e il sollevamento della città di New York hanno implicazioni significative, soprattutto con l’innalzamento del livello del mare causato dai cambiamenti climatici. La mappa dettagliata del movimento verticale del terreno prodotta dallo studio può essere fondamentale per la mappatura e la pianificazione delle inondazioni. Mentre la città investe nelle difese e nelle infrastrutture costiere per mitigare gli effetti dell’innalzamento del livello del mare, le stime ad alta risoluzione del movimento del terreno forniscono informazioni preziose per questi sforzi.

Lo studio evidenzia l’importanza di comprendere la natura dinamica del territorio nelle città costiere come New York. Identificando le aree soggette a cedimento o sollevamento, i pianificatori urbani possono prepararsi meglio per futuri eventi di inondazioni e mareggiate. Sottolinea inoltre la necessità di considerare sia i fattori naturali che quelli indotti dall’uomo nel valutare la stabilità delle aree urbane.

