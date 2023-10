Affondamento della città di New York: cause naturali e umane

Un recente studio del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, utilizzando il radar interferometrico ad apertura sintetica (InSAR), ha rivelato che la città di New York sta affondando. Tra il 2016 e il 2023, i ricercatori hanno scoperto che l’area è sprofondata in media di 0.06 pollici all’anno. Sebbene parte di questo sprofondamento sia naturale a causa dell’aggiustamento isostatico glaciale, anche l’attività umana è un fattore che contribuisce.

Durante l'ultima era glaciale, una calotta glaciale ricoprì il New England, facendo sprofondare la terra sottostante. Le aree attorno alla calotta glaciale, inclusa New York City, hanno registrato un leggero movimento verso l’alto. Tuttavia, ora che il ghiaccio si è sciolto, il terreno sta tornando ai livelli normali, provocando lo sprofondamento del suolo della città.

Lo studio ha scoperto che alcune aree della città di New York stanno affondando più velocemente della media. Le discariche, come quelle sulla pista 13/31 dell'aeroporto LaGuardia e sull'Arthur Ashe Stadium, stanno affondando i punti caldi. Anche Governors Island e Rikers Island, anch'esse costruite su discariche, stanno subendo un cedimento.

È interessante notare che lo studio ha rivelato anche aree in cui il terreno è in aumento. A East Williamsburg, Brooklyn, il terreno si sta muovendo verso l'alto ad un ritmo di 0.06 pollici all'anno. A Woodside, nel Queens, la superficie è aumentata di 0.27 pollici all’anno tra il 2016 e il 2019, ma da allora si è stabilizzata. Si ritiene che il pompaggio delle acque sotterranee e i pozzi di iniezione siano responsabili di questo sollevamento a breve termine.

Ulteriori ricerche saranno condotte utilizzando InSAR ad alta risoluzione per studiare queste modifiche ambientali associate al sollevamento. Inoltre, le prossime missioni, come la missione NISAR (Sintetic Aperture Radar) della NASA e dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale, aiuteranno a studiare lo spostamento della superficie a livello globale, fornendo dati preziosi per la pianificazione a fronte dell’innalzamento del livello del mare.

In conclusione, lo sprofondamento della città di New York è una combinazione di aggiustamento isostatico naturale dei ghiacciai e fattori indotti dall’uomo, come le discariche e il pompaggio delle acque sotterranee. Comprendere questi fenomeni e i loro effetti è fondamentale per la futura pianificazione urbana e l’adattamento all’innalzamento del livello del mare.

