Affondamento della città di New York: uno studio della NASA rivela la causa

Un recente studio condotto dalla NASA ha svelato un fatto sorprendente su New York City: sta affondando. Il peso dei grattacieli e delle infrastrutture in cemento della città sta provocando l'affondamento di alcune aree al ritmo di 1.6 millimetri all'anno, più velocemente dell'intera città. I punti caldi dell’affondamento includono l’aeroporto LaGuardia, l’Arthur Ashe Stadium e persino Coney Island.

Il fenomeno è da attribuire al progressivo ritiro del ghiacciaio su cui poggia la città. Il ghiacciaio si sta sciogliendo da 24,000 anni, provocando cedimenti in alcune aree. Ad esempio, le piste dell'aeroporto LaGuardia e l'Arthur Ashe Stadium sono affondate rispettivamente di 3.7 e 4.6 millimetri all'anno, a causa della contrazione del ghiacciaio.

Tuttavia, non tutte le speranze sono perdute. Gli ingegneri di New York hanno identificato le aree che stanno effettivamente aumentando. East Williamsburg a Brooklyn e Woodside nel Queens stanno registrando un aumento rispettivamente di 1.6 millimetri e 6.9 ​​millimetri all’anno. Si ritiene che il pompaggio delle acque sotterranee e l’uso di pozzi di iniezione per il trattamento dell’acqua inquinata possano contribuire al sollevamento in queste aree, ma sono necessarie ulteriori indagini per confermare questa teoria.

Lo studio è stato condotto da un team di scienziati della NASA e studenti della Rutgers University nel New Jersey. Hanno analizzato i cinque quartieri di New York – Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx e Staten Island – utilizzando osservazioni 3D per misurare il movimento della superficie e la topografia dal 2016 al 2023.

In conclusione, mentre la città di New York potrebbe affondare in alcune aree, ci sono segnali di ripresa in altre. Il peso delle infrastrutture della città sta causando cedimenti, ma sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i fattori che contribuiscono a questo fenomeno. Questo studio fornisce preziose informazioni sulla geologia del nostro pianeta e fa luce sulle complesse interazioni tra l’attività umana e i processi naturali.

