Una nuova tecnologia consente agli scienziati di visualizzare le onde sonore e le imperfezioni nei cristalli

I ricercatori hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo della scienza dei materiali sviluppando una tecnologia che consente loro di visualizzare le onde sonore e i difetti microscopici all'interno dei cristalli. Questa svolta innovativa ha il potenziale per colmare il divario tra i movimenti atomici ultraveloci e i fenomeni macroscopici.

Il team di scienziati dell’Università di Stanford, dell’Università Tecnica della Danimarca e dello SLAC National Accelerator Laboratory ha progettato un microscopio a raggi X avanzato in grado di osservare direttamente le onde sonore a livello del reticolo all’interno dei cristalli. Sfruttando questa tecnologia, i ricercatori possono acquisire conoscenze approfondite sulle rapide trasformazioni dei materiali e sulle caratteristiche risultanti.

La struttura atomica dei materiali cristallini gioca un ruolo significativo nel determinare le loro proprietà e applicazioni. Comprendere la presenza di difetti e spostamenti atomici all'interno del reticolo cristallino è fondamentale per comprendere perché alcuni materiali diventano più forti o più fragili in condizioni specifiche.

Tradizionalmente, è stato impegnativo studiare la dinamica di questi difetti e distorsioni in tempo reale su scala appropriata. Tuttavia, questo nuovo studio affronta efficacemente questa limitazione. I ricercatori hanno generato onde sonore all’interno di un cristallo di diamante e hanno utilizzato il microscopio a raggi X per catturare le sottili distorsioni all’interno della struttura reticolare del cristallo. Sincronizzandosi con le scale temporali naturali delle vibrazioni su scala atomica, sono stati in grado di osservare le distorsioni in grande dettaglio.

Per distinguere le deviazioni causate dalle onde sonore e dai difetti, gli scienziati hanno posizionato strategicamente una lente a raggi X specializzata lungo il raggio. Questa lente filtrava le porzioni incontaminate del cristallo e focalizzava le osservazioni sulle aree in cui erano presenti alterazioni strutturali.

Questo sviluppo innovativo offre un metodo non invasivo e ad alta risoluzione per osservare le rapide trasformazioni dei materiali. In precedenza, la ricerca in questo settore era ostacolata dalla mancanza di strumenti in grado di catturare questi rapidi cambiamenti. La capacità di visualizzare e comprendere queste trasformazioni ha implicazioni in vari campi, tra cui la scienza dei materiali, la fisica, la geologia e la produzione.

Acquisendo informazioni sui cambiamenti a livello atomico che precedono gli eventi macroscopici, i ricercatori possono approfondire la loro comprensione di fenomeni come la propagazione del calore e la dinamica delle onde sonore. Questa nuova tecnologia apre possibilità per studiare eventi rari causati da difetti e stimoli localizzati all’interno dei cristalli, facendo luce sugli eventi scatenanti che portano a trasformazioni di fase su larga scala, fusione e reazioni chimiche.

Il documento di ricerca che descrive in dettaglio questo lavoro pionieristico, intitolato “Imaging in tempo reale delle onde acustiche nei materiali sfusi con microscopia a raggi X”, è stato pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences.

