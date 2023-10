Nuove scoperte nella nebulosa di Orione: coppie di oggetti simili a pianeti

Nuove immagini catturate dal telescopio spaziale James Webb hanno svelato coppie di oggetti simili a pianeti nella Nebulosa di Orione che erano precedentemente sconosciuti. La Nebulosa di Orione è un'importante nube di gas e polvere ed è facilmente identificabile nel cielo notturno come la spada nella costellazione di Orione. Situata a 1,300 anni luce dalla Terra, questa nebulosa ha sempre affascinato gli astronomi, offrendo una moltitudine di oggetti celesti da studiare, inclusi i dischi che formano pianeti e le nane brune.

Per catturare queste immagini, gli astronomi hanno utilizzato la fotocamera nel vicino infrarosso di Webb, chiamata NIRCam, che ha fornito mosaici dettagliati della Nebulosa di Orione sia nelle lunghezze d'onda della luce corte che in quelle lunghe. Queste immagini hanno rivelato informazioni senza precedenti e scoperte sorprendenti.

Gli astronomi Samuel G. Pearson e Mark J. McCaughrean si sono concentrati sull'ammasso del Trapezio, una regione all'interno della nebulosa che ha circa un milione di anni e ricca di stelle giovani. Oltre alle stelle, hanno osservato anche le nane brune, che sono oggetti con una massa inferiore al 7% della massa del Sole e che non sono in grado di avviare la fusione nucleare nei loro nuclei. Tuttavia, ciò che li ha sorpresi sono state le coppie di oggetti simili a pianeti che non avevano mai visto prima.

Questi oggetti simili a pianeti, che hanno chiamato Jupiter Mass Binary Objects (JuMBO), hanno masse che vanno da 0.6 a 13 volte quella di Giove. Sembrano sfidare le teorie astronomiche fondamentali a causa delle loro caratteristiche. I JuMBO sono tipicamente distanti 200 unità astronomiche e impiegano migliaia di anni per completare un'orbita l'uno attorno all'altro. Sono anche giovani, hanno circa un milione di anni, rispetto al nostro sistema solare di 4.57 miliardi di anni.

Pearson e McCaughrean riconoscono che queste scoperte sollevano molte domande sulla formazione di questi JuMBO. Le teorie esistenti sulla formazione di stelle e pianeti non spiegano la loro presenza nella Nebulosa di Orione. Non è chiaro se siano pianeti canaglia o come siano diventati coppie connesse gravitazionalmente. Questa scoperta inaspettata richiede ulteriori osservazioni e modelli per comprenderne l’origine.

Il telescopio spaziale James Webb si è rivelato cruciale nel catturare queste immagini rivoluzionarie. Le osservazioni pianificate della Nebulosa di Orione nel 2024 forniranno ulteriori informazioni sulla composizione delle atmosfere dei JuMBO. Inoltre, i ricercatori sono ansiosi di esplorare altre regioni di formazione stellare per determinare se esistono JuMBO oltre la Nebulosa di Orione.

La scoperta di queste coppie di oggetti simili a pianeti nella Nebulosa di Orione mette alla prova la nostra attuale comprensione della formazione dei pianeti e delle stelle. Ulteriori ricerche e osservazioni saranno essenziali per svelare i misteri che circondano i JuMBO e la loro origine.

