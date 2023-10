Nuove immagini dal telescopio spaziale James Webb rivelano oggetti sorprendenti nella nebulosa di Orione

Nuove immagini catturate dal telescopio spaziale James Webb hanno svelato coppie inaspettate di oggetti simili a pianeti nella Nebulosa di Orione. La Nebulosa di Orione è una nube luminosa di polvere e gas situata nella costellazione di Orione, a circa 1,300 anni luce dalla Terra. Questa nebulosa è stata a lungo fonte di interesse per gli astronomi a causa della sua abbondanza di oggetti celesti, compresi i dischi che formano pianeti attorno a giovani stelle e nane brune.

Utilizzando la fotocamera nel vicino infrarosso di Webb, gli astronomi sono stati in grado di catturare immagini dettagliate della Nebulosa di Orione. Nell’esaminare l’immagine a lunghezza d’onda corta, gli scienziati si sono concentrati sull’ammasso del trapezio, una regione con numerose stelle giovani che hanno circa 1 milione di anni. Tra le stelle hanno scoperto anche le nane brune, oggetti troppo piccoli per diventare stelle a causa della mancanza di fusione nucleare nei loro nuclei.

Nella loro ricerca di oggetti isolati di piccola massa, gli astronomi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria. Hanno osservato coppie di oggetti simili a pianeti, che hanno chiamato Jupiter Mass Binary Objects (JuMBO). Questi JuMBO hanno masse comprese tra 0.6 e 13 volte quella di Giove e sembrano sfidare alcune teorie astronomiche fondamentali.

I ricercatori hanno identificato 40 coppie di JuMBO e due sistemi tripli, tutti in ampie orbite l'uno attorno all'altro. Nonostante siano in coppia, questi oggetti si trovano generalmente a circa 200 unità astronomiche di distanza, ovvero 200 volte la distanza tra la Terra e il sole. Questi oggetti impiegano dai 20,000 agli 80,000 anni per completare un'orbita l'uno attorno all'altro.

La temperatura di questi JuMBO varia da 1,000 a 2,300 gradi Fahrenheit (da 537 a 1,260 gradi Celsius) e sono relativamente giovani, hanno circa 1 milione di anni. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere le origini di questi oggetti e il motivo per cui si trovano nella Nebulosa di Orione.

Questi risultati mettono in discussione le teorie esistenti sulla formazione di stelle e pianeti. Suggeriscono che potrebbero esserci lacune nella nostra comprensione di come si verificano questi processi. La Nebulosa di Orione continua ad essere un'affascinante area di studio per gli astronomi e, con i progressi nei telescopi, si prevedono ulteriori scoperte in futuro.

Definizioni:

– Nebulosa di Orione: una nube luminosa di polvere e gas situata nella costellazione di Orione.

– Nane brune: oggetti con una massa compresa tra quella dei pianeti e delle stelle.

– JuMBO: Jupiter Mass Binary Objects, coppie di oggetti simili a pianeti con masse comprese tra 0.6 e 13 volte quella di Giove.

Fonte:

– Articolo della CNN: “Nuove immagini dal telescopio spaziale James Webb rivelano coppie sorprendenti di oggetti simili a pianeti nella Nebulosa di Orione”

– CNN.com: https://www.cnn.com/… (link non incluso)