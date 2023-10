I sensori a microaghi consentono il monitoraggio continuo dei livelli di farmaci

I sensori a microaghi offrono un metodo minimamente invasivo e continuo di monitoraggio molecolare, fornendo informazioni in tempo reale sullo stato delle malattie e sui loro trattamenti. Questi sensori potrebbero rivoluzionare il campo dei dispositivi indossabili farmaceutici, consentendo trattamenti su misura basati sulla farmacocinetica del singolo paziente.

I ricercatori dei Sandia National Laboratories hanno sviluppato un cerotto sensore indossabile in grado di monitorare continuamente i livelli di farmaci nel corpo. Si sono concentrati in particolare sulla vancomicina, un antibiotico utilizzato come ultima risorsa per trattare gravi infezioni batteriche. La vancomicina ha un intervallo terapeutico ristretto, rendendo fondamentale il monitoraggio continuo per garantire un trattamento efficace senza danneggiare il paziente.

Il sistema di sensori utilizza microaghi simili a penne per insulina combinati con sensori su scala nanometrica. I ricercatori hanno attaccato chimicamente sensori su scala nanometrica, noti come aptameri, ai fili d’oro sulla superficie dei microaghi. Questi aptameri sono filamenti di DNA che cambiano forma quando si legano alla vancomicina, influenzando la corrente elettrica rilevata dal sistema di sensori.

Il team ha testato con successo i sensori dei microaghi in una soluzione salina che imitava le condizioni all’interno del corpo, nonché nel sangue di mucca non diluito. Il sistema è stato in grado di rilevare la presenza di vancomicina in entrambi gli scenari. I ricercatori hanno anche inserito il cerotto sensore nella pelle di maiale per valutarne la funzione dopo essere stato inserito nel corpo.

Le future applicazioni di questa tecnologia potrebbero includere il monitoraggio di altre molecole, come le citochine, che subiscono cambiamenti significativi durante le infezioni. La capacità di monitorare i cambiamenti in tempo reale potrebbe accelerare la diagnosi e aiutare negli scenari di emergenza.

Una sfida che i ricercatori stanno affrontando è l'interferenza del segnale causata da sostanze nel sangue e nella pelle. Hanno identificato il fibrinogeno, una molecola coinvolta nella coagulazione del sangue, come una delle principali cause di interferenza. Comprendere e mitigare questi fattori migliorerà la precisione del sistema di sensori.

Questo sistema di sensori a microaghi ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui vengono monitorati i livelli dei farmaci, consentendo trattamenti personalizzati e in tempo reale.

