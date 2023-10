Un cerotto indossabile innovativo per il monitoraggio continuo del glucosio

Un team di ricercatori della Penn State University ha sviluppato un cerotto indossabile in grado di rilevare i livelli di glucosio nel sudore umano, oltre a monitorare la temperatura corporea e i livelli di pH. Il monitoraggio continuo del sudore può fornire preziose informazioni sulla salute umana, in particolare sui livelli di glucosio nel corpo.

Il sensore indossabile utilizza un materiale nanocomposito di grafene modificato al laser per rilevare i livelli di glucosio nel sudore. Questo materiale consente il rilevamento dei biomarcatori in tempo reale e non invasivo. I precedenti biosensori del sudore presentavano limitazioni nel rilevamento di bassi livelli di concentrazione di biomarcatori e variabilità in fattori quali pH, salinità e temperatura. Tuttavia, questo nuovo dispositivo ha superato queste limitazioni tenendo conto della variabilità e misurando i livelli di glucosio specificamente per settimane alla volta.

Utilizzando un trattamento laser, i ricercatori sono riusciti a prevenire l’“agglomerazione” del materiale nanocomposito, migliorandone le prestazioni. Il dispositivo tiene conto anche delle fluttuazioni del sudore, del pH e della temperatura corporea causate da attività come l'esercizio fisico e l'alimentazione, fornendo una calibrazione accurata per la misurazione del glucosio.

Il cerotto indossabile è grande circa il doppio di un francobollo ed è fissato sulla pelle con nastro adesivo. Trasmette in modalità wireless i dati raccolti a un computer o dispositivo mobile per il monitoraggio e l'analisi in tempo reale.

Il sensore dimostra una notevole sensibilità e stabilità per un lungo periodo, rendendolo una piattaforma conveniente e conveniente per l'analisi continua del sudore in diverse condizioni. Questa innovazione racchiude un grande potenziale per la salute individuale e della popolazione, la medicina personalizzata e la nutrizione di precisione.

Nel complesso, il cerotto indossabile offre una soluzione efficiente e affidabile per il monitoraggio continuo del glucosio, fornendo alle persone un mezzo comodo e accurato per monitorare la propria salute in tempo reale.

