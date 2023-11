Un nuovo sistema di erogazione dell'acqua sulla Stazione Spaziale Internazionale apre la strada all'esplorazione lunare

Rappresentando un passo significativo verso la futura esplorazione lunare, un nuovo sistema di erogazione dell'acqua è stato installato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Sviluppato da Leidos, il sistema mira ad affrontare le sfide che gli astronauti dovranno affrontare durante l'esplorazione della luna come parte del programma Artemis della NASA.

La ISS, nota per i suoi interni spaziosi, offre agli astronauti ampio spazio per varie attività. Tuttavia, le missioni Artemis richiederanno agli astronauti di adattarsi agli spazi più piccoli della navicella Orion, dei veicoli di atterraggio lunari e della prevista stazione spaziale Gateway in orbita lunare. Di conseguenza, tutto, dalle stazioni di preparazione del cibo alle attrezzature per esercizi, dovrà essere ridimensionato.

Il nuovo distributore di acqua potabile, consegnato alla ISS il 1 agosto 2023, fa parte di un aggiornamento e di una dimostrazione della tecnologia lunare. Affronta le principali sfide previste durante le missioni Artemis, come periodi più lunghi di ristagno dell'acqua e oggetti a vita limitata. Deborah Wells, Division Manager di Leidos, ha evidenziato il risultato, sottolineando il contributo del sistema alle future missioni lunari.

Con l’implementazione del nuovo distributore, gli astronauti della ISS ora hanno accesso all’acqua potabile in più luoghi, tra cui il modulo russo Zvezda, il nodo Unity degli Stati Uniti e il modulo Destiny degli Stati Uniti. Questa capacità ampliata è cruciale poiché il numero dell’equipaggio continua a crescere sulla stazione spaziale.

I distributori d’acqua sono da generazioni una componente vitale delle missioni spaziali, fornendo agli astronauti acqua potabile, idratazione per il cibo secco e supporto per esperimenti scientifici. Leidos stima che i membri dell'equipaggio abbiano impiegato circa quattro ore per configurare il sistema nel modulo Destiny. Il processo prevedeva varie fasi, come la rimozione dell'unità dal magazzino, il collegamento di cavi e tubi flessibili e l'esecuzione di controlli e verifiche.

Questo nuovo distributore d'acqua introduce numerosi aggiornamenti rispetto alle generazioni precedenti. Il sistema è dotato di un riscaldatore più ottimizzato, che riduce il consumo energetico per il riscaldamento dell'acqua. Può anche inviare dati telemetrici al Mission Control, consentendo al personale di terra di apportare modifiche da remoto, riducendo al minimo il tempo di manutenzione degli astronauti nello spazio. Questi progressi si riveleranno preziosi durante le missioni sulla Luna, dove potere e tempo sono risorse limitate.

Inoltre, il sistema è attrezzato per trattare l'acqua rimuovendo i microbi attraverso il trattamento biocida e la disinfezione mediante raggi ultravioletti. Questa capacità è fondamentale poiché il dispenser è collegato al sistema di riciclaggio dell'urina della NASA. Il sistema di controllo ambientale e di supporto vitale dell'agenzia a bordo della ISS si basa su un processore di urina per recuperare l'acqua potabile dall'urina con un notevole tasso di recupero dell'acqua del 98%.

Questa innovativa tecnologia di riciclaggio dell’urina sarà utile anche per l’esplorazione dello spazio profondo, dove il trasporto dell’acqua dalla Terra è poco pratico. Rappresenta una pietra miliare significativa nell’utilizzo sostenibile delle risorse e consente agli astronauti di conservare l’acqua durante le missioni interplanetarie.

Leidos ha apportato miglioramenti significativi all'architettura dell'impianto idraulico e al design del nuovo dispenser. Il sistema idraulico ottimizzato elimina le “gambe morte”, difficili da accedere e disinfettare, consentendo l’accumulo di biofilm e microbi. Rimuovendo questi punti di ristagno, il nuovo design migliora il flusso del fluido e riduce al minimo le aree di crescita microbica.

Sebbene il distributore d’acqua della ISS non sia una replica esatta della futura versione lunare, fornisce un modello per il design e la funzionalità del sistema. Mentre la NASA pianifica ambiziose missioni nello spazio profondo alla fine degli anni 2020 e oltre, la dimostrazione di questa tecnologia sulla ISS serve come convalida dei suoi potenziali miglioramenti. Contribuirà allo sviluppo dell’hardware necessario per supportare le missioni Artemis e l’architettura più ampia della NASA Luna-Marte.

Con Artemis 1 già completato e Artemis 2 programmato per inviare gli astronauti intorno alla Luna alla fine del 2024, l’installazione del nuovo distributore d’acqua sottolinea l’impegno della NASA nel far avanzare l’esplorazione lunare. Mentre l’agenzia si prepara per Artemis 3 e le missioni successive, l’integrazione di tecnologie innovative come il distributore d’acqua ci avvicina all’obiettivo di una presenza umana sostenibile e prolungata sulla Luna.

Domande frequenti (FAQ)

D: Qual è lo scopo del nuovo distributore d'acqua sulla Stazione Spaziale Internazionale?

R: Il nuovo distributore d'acqua mira ad affrontare le sfide che gli astronauti dovranno affrontare durante l'esplorazione lunare come parte del programma Artemis della NASA. Fornisce una soluzione più compatta e ottimizzata per le esigenze idriche nello spazio e serve come dimostrazione di una tecnologia che potrebbe essere utilizzata nelle future missioni lunari.

D: In che modo il nuovo distributore d'acqua avvantaggia gli astronauti sulla ISS e durante le missioni sulla Luna?

R: Il distributore d'acqua offre agli astronauti sulla ISS ulteriori punti di accesso all'acqua potabile, per accogliere il crescente numero di membri dell'equipaggio. Presenta inoltre miglioramenti come il consumo energetico ridotto e la telemetria remota, che saranno cruciali per preservare le risorse durante le missioni lunari, dove energia e tempo sono limitati.

D: Che ruolo gioca il sistema di riciclaggio dell'urina nella funzionalità del distributore d'acqua?

R: Il distributore d'acqua è collegato al sistema di riciclaggio dell'urina della NASA, che recupera l'acqua potabile dall'urina utilizzando la distillazione sotto vuoto. Questa tecnologia conserva significativamente l’acqua ed elimina la necessità di trasportare grandi quantità di acqua dalla Terra durante le missioni nello spazio profondo.

D: In che modo il nuovo distributore d'acqua contribuisce all'utilizzo sostenibile delle risorse nello spazio?

R: Trattando l'acqua mediante biocida e disinfezione a raggi ultravioletti, il distributore d'acqua garantisce acqua potabile di alta qualità per gli astronauti. Questa capacità, unita al sistema di riciclaggio dell’urina, consente un utilizzo sostenibile delle risorse e riduce la dipendenza dalle spedizioni di acqua dalla Terra.

D: In che modo il nuovo distributore d'acqua supporterà le future missioni nello spazio profondo?

R: La dimostrazione della tecnologia dei distributori d'acqua sulla ISS serve come convalida per il suo utilizzo nelle future missioni nello spazio profondo. Le lezioni apprese e i miglioramenti apportati attraverso questa dimostrazione contribuiranno allo sviluppo dell’hardware necessario per supportare le missioni Artemis e l’architettura più ampia della NASA Luna-Marte.