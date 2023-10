Un nuovo visore per realtà virtuale per topi migliora la ricerca sulle vie neurali

Una nuova pubblicazione in prestampa rivela lo sviluppo di un visore per realtà virtuale (VR) progettato specificamente per i topi. Questo dispositivo innovativo, denominato MouseGoggles, offre un'esperienza più coinvolgente rispetto alle configurazioni tradizionali e ha il potenziale per aiutare i ricercatori ad acquisire una comprensione più profonda dei percorsi neurali coinvolti in comportamenti complessi.

Attualmente, per osservare l'attività cerebrale di un topo sveglio, gli scienziati in genere sostituiscono una sezione del suo cranio con una finestra di vetro e fissano l'animale sotto un microscopio. Combinando questa tecnica con un ambiente virtuale, i neuroscienziati possono studiare le reti neurali associate alla navigazione. Tuttavia, i display originariamente destinati all’uso umano sono costosi e possiedono una risoluzione che supera la capacità di rilevamento dei topi.

In risposta a questa sfida, i ricercatori hanno sviluppato MouseGoggles, un visore VR progettato specificamente per i topi. Questo dispositivo ricorda le cuffie umane ed è costituito da due display circolari, lenti e un sistema informatico racchiusi in una struttura stampata in 3D. A differenza dei tradizionali display ad alta definizione, MouseGoggles utilizza schermi a bassa definizione originariamente progettati per gli smartwatch, che proiettano il mouse in un ambiente virtuale creato utilizzando il software dei videogiochi.

Gli esperimenti condotti dal gruppo di ricerca hanno scoperto che i topi che indossavano le cuffie MouseGoggles mostravano modelli di attività neurale nella corteccia visiva simili a quelli delle configurazioni tradizionali. L’attivazione delle cellule di posizione, che sono neuroni che rispondono a posizioni specifiche, è stata rilevata anche nell’ippocampo dei topi che navigano nell’ambiente virtuale. Questi risultati suggeriscono che i topi erano in grado di riconoscere posizioni virtuali mentre eseguivano un compito di apprendimento spaziale.

Le cuffie MouseGoggles offrono un'esperienza più coinvolgente per i topi, consentendo loro di comportarsi in modo più naturale durante gli esperimenti. Ciò potrebbe potenzialmente ridurre i tempi di addestramento e la necessità di configurazioni con la testa fissa, in cui i topi vengono immobilizzati. Il dispositivo è conveniente, con un prezzo inferiore a $ 200, utilizza parti facilmente accessibili e un manuale di istruzioni online per il montaggio.

I ricercatori dietro MouseGoggles si stanno ora concentrando sullo sviluppo di versioni più leggere e miniaturizzate delle cuffie per accogliere topi che camminano liberamente, sulla base del feedback della comunità delle neuroscienze.

Fonti: Nessuna