Una nuova ricerca rivela una potenziale soluzione per lo sbiancamento dei coralli

I ricercatori dell’Australian Institute of Marine Science (AIMS) e dell’Università di Melbourne hanno scoperto una soluzione promettente per combattere lo sbiancamento dei coralli. Lo studio, pubblicato su Global Change Biology, suggerisce che i frammenti adulti della specie di corallo Galaxea fascicularis possono resistere meglio allo sbiancamento e riprendersi più velocemente se trattati con cellule di alghe evolute dal calore note come simbionti.

A differenza degli studi precedenti incentrati su simbionti naturalmente tolleranti al calore, questa ricerca ha utilizzato simbionti la cui tolleranza al calore è stata aumentata artificialmente nell’arco di un decennio attraverso l’esposizione a temperature elevate in laboratorio. Questi simbionti evoluti dal calore sono stati poi introdotti in frammenti di corallo sbiancati chimicamente.

I risultati sono stati notevoli. I simbionti sono riusciti a stabilire una relazione simbiotica con i coralli adulti per una durata di due anni. Questa simbiosi non solo ha favorito un recupero più rapido dallo sbiancamento, ma ha anche migliorato la tolleranza al calore dei coralli senza influenzarne negativamente la crescita.

L'autore principale, il dottor Wing Yan Chan dell'AIMS e dell'Università di Melbourne, ritiene che questi simbionti algali evoluti dal calore potrebbero diventare una risorsa preziosa per il ripristino della barriera corallina. Questo approccio si dimostra promettente in varie specie di coralli e fasi di vita.

La stabilità a lungo termine di questa relazione simbiotica fa sperare che le cellule evolute dal calore possano apportare benefici agli ospiti dei coralli per molti anni a venire. Ciò è particolarmente importante data la crescente minaccia delle ondate di caldo marino guidate dai cambiamenti climatici che causano sbiancamento diffuso e morte dei coralli.

La professoressa Madeleine van Oppen, autrice senior, sottolinea i vantaggi di questo approccio, affermando che i benefici osservati in studi precedenti sulle larve e gli stadi giovanili dei coralli si estendono anche ai coralli adulti. Questa tecnica, nota come “evoluzione assistita”, prevede l’accelerazione attiva dei processi evolutivi che si verificano in natura per migliorare la tolleranza al calore dei coralli.

Il prossimo passo di questa ricerca comporterà prove sul campo controllate per determinare se gli stessi risultati possono essere ottenuti al di fuori del laboratorio, con più tipi di coralli e su scala più ampia.

Questo studio contribuisce agli ampi sforzi dell’AIMS, dei suoi partner e collaboratori per proteggere i coralli dagli impatti dei cambiamenti climatici. Oltre a ridurre le emissioni e ad adottare strategie efficaci di gestione della barriera corallina, interventi come i simbionti evoluti dal calore offrono la speranza di aumentare la tolleranza climatica e la resilienza delle barriere coralline.

FAQ:

D: Cos'è lo sbiancamento dei coralli?

R: Lo sbiancamento dei coralli si verifica quando le colonie di coralli espellono le alghe simbiotiche che vivono nei loro tessuti, con conseguente perdita dei loro colori vibranti. Questo processo è spesso causato da fattori di stress ambientale, in particolare dalla temperatura dell’acqua elevata.

D: Perché lo sbiancamento dei coralli è preoccupante?

R: Le barriere coralline sono ecosistemi incredibilmente importanti, poiché forniscono l’habitat per innumerevoli specie marine e sostengono le economie locali attraverso il turismo e la pesca. Quando i coralli subiscono uno sbiancamento diffuso, ciò può portare alla loro morte, con un grave impatto sulla salute e sulla biodiversità dell’intera barriera corallina.

D: In che modo l’uso di simbionti evoluti dal calore aiuta i coralli?

R: I simbionti evoluti dal calore sono in grado di stabilire una relazione simbiotica con i coralli, migliorando la loro tolleranza al calore e promuovendo un recupero più rapido dallo sbiancamento. Ciò potrebbe far guadagnare tempo prezioso alle barriere coralline che si trovano ad affrontare la minaccia delle ondate di caldo marino guidate dai cambiamenti climatici.

