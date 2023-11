Svelare la connessione: comprendere i segnali a livello cerebrale con Facemap

By

Gli scienziati sono stati a lungo incuriositi dal movimento costante dei topi, dallo sfarfallio dei baffi alle contrazioni del naso. Allo stesso modo, i neuroni del cervello rimangono attivi anche in assenza di stimoli esterni o di un compito specifico. Queste azioni spontanee portano all’attivazione dei neuroni in varie regioni del cervello, dandoci informazioni sulle attività momento per momento di questi animali. Tuttavia, il vero utilizzo di questi segnali diffusi nel cervello rimane un mistero.

Per fortuna, uno strumento rivoluzionario chiamato Facemap sta gettando nuova luce su come il cervello interpreta e utilizza questi segnali generati da comportamenti spontanei. Facemap utilizza reti neurali profonde per stabilire una connessione tra i movimenti degli occhi, dei baffi, del naso e della bocca di un topo e l'attività neurale all'interno del cervello. Combinando un localizzatore di punti chiave e un codificatore di rete neurale profonda, questo quadro fornisce informazioni preziose sull'attività neurale.

Una recente pubblicazione su Nature Neuroscience introduce Facemap come struttura per modellare l’attività neurale basata sul tracciamento orofacciale. Atika Syeda, una studentessa laureata che lavora sotto la guida di Carsen Stringer, PhD, leader del gruppo presso l'HHMI Janelia Research Campus, ha spiegato che l'obiettivo è scoprire e comprendere i comportamenti rappresentati nelle diverse regioni del cervello. Come è possibile monitorare efficacemente questi movimenti e associarli ai segnali neurali?

In precedenza, il team guidato da Stringer aveva scoperto che l’attività apparentemente casuale in diverse aree del cervello dei topi era, in realtà, guidata da comportamenti spontanei. Tuttavia, decifrare il modo in cui il cervello utilizza queste informazioni è rimasta una sfida. Un passo fondamentale verso la risposta a questa domanda ha comportato la comprensione dei movimenti che stimolano questa attività e la comprensione dell’esatta rappresentazione all’interno delle regioni del cervello.

Per colmare questa lacuna nella conoscenza, il gruppo di ricerca ha analizzato meticolosamente 2,400 fotogrammi video di volti di topi e ha classificato punti distinti corrispondenti a vari movimenti facciali associati a comportamenti spontanei. Nello specifico, si sono concentrati su 13 punti chiave che rappresentano comportamenti individuali come sbattere, strigliare e leccare.

Attraverso lo sviluppo di modelli basati su reti neurali, il team è riuscito a riconoscere questi punti chiave nei video dei volti dei topi. Inoltre, hanno stabilito correlazioni tra questi movimenti facciali e l’attività neurale utilizzando un altro modello basato sulla rete neurale profonda. Il risultato? Facemap, che consente ai ricercatori di osservare come i comportamenti spontanei di un topo influenzano direttamente l'attività neurale in specifiche regioni del cervello.

Facemap offre miglioramenti significativi rispetto ai metodi precedenti, fornendo maggiore precisione e tracciamento più rapido dei movimenti e dei comportamenti orofacciali nei topi. In particolare, è stato progettato per tracciare i volti del mouse ed è stato sottoposto ad un approfondito preaddestramento, che gli consente di tracciare con precisione un'ampia gamma di movimenti del mouse. Rispetto ai metodi precedenti, questo potente strumento può prevedere il doppio dell’attività neurale nei topi.

La parte migliore? Facemap è accessibile a tutti i ricercatori, poiché è facilmente disponibile e facile da usare. Dalla sua pubblicazione lo scorso anno, numerosi scienziati in tutto il mondo hanno già scaricato lo strumento e ne hanno raccolto i benefici. Facemap semplifica i processi di ricerca, consentendo ai ricercatori di ottenere risultati entro lo stesso giorno.

In conclusione, Facemap sta rivoluzionando la nostra comprensione dell’intricata relazione tra comportamenti spontanei e attività cerebrale. Sfruttando la potenza delle reti neurali profonde e del tracciamento orofacciale, i ricercatori possono approfondire il complesso funzionamento del cervello. Questo strumento innovativo apre nuove strade per esplorare la rappresentazione neurale dei comportamenti e apre la strada a ulteriori scoperte nel campo delle neuroscienze.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è FaceMap?

Facemap è uno strumento che utilizza reti neurali profonde per collegare i movimenti degli occhi, dei baffi, del naso e della bocca di un topo all'attività neurale nel cervello. Fornisce informazioni su come i comportamenti spontanei guidano i segnali neurali in varie regioni del cervello.

D: Come funziona FaceMap?

Facemap è costituito da un tracker di punti chiave e da un codificatore di rete neurale profonda. Analizza i fotogrammi video dei volti dei topi per identificare i punti chiave del viso che rappresentano comportamenti diversi. Questi punti chiave vengono poi correlati con l’attività neurale, consentendo ai ricercatori di comprendere la connessione tra movimenti spontanei e segnali a livello cerebrale.

D: Quali sono i principali vantaggi di Facemap?

Facemap offre maggiore precisione e velocità nel tracciamento dei movimenti e dei comportamenti orofacciali nei topi rispetto ai metodi precedenti. Prevede il doppio dell'attività neurale ed è progettato specificamente per tracciare i volti dei topi, rendendolo uno strumento prezioso per i ricercatori nel campo delle neuroscienze.

D: Quanto è accessibile Facemap?

Facemap è disponibile gratuitamente e facile da usare. I ricercatori di tutto il mondo possono scaricare lo strumento e ottenere risultati lo stesso giorno. La sua accessibilità e facilità d'uso semplificano il processo di ricerca e facilitano ulteriori indagini sull'attività cerebrale associata a comportamenti spontanei.