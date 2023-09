Gli scienziati scoprono uno strumento promettente per combattere la perdita ossea nell'esplorazione spaziale

Gli scienziati hanno fatto un passo avanti nella ricerca di soluzioni per combattere la perdita di tessuto osseo durante l'esplorazione spaziale. Il team di ricercatori ha potenziato il potenziale terapeutico della molecola NELL-1, estendendone l'emivita da 5.5 ore a 15.5 ore. Questo miglioramento permette alla molecola di rimanere efficace per un periodo più lungo senza perdere la sua bioattività.

Per migliorare ulteriormente la sua efficacia mirata, i ricercatori hanno bioconiugato una molecola di bifosfonato inerte (BP) con NELL-1, creando una molecola “intelligente” chiamata BP-NELL-PEG. Questa molecola prende di mira specificamente i tessuti ossei, il che è fondamentale per combattere la perdita ossea durante soggiorni prolungati in microgravità.

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista "npj Microgravity", hanno dimostrato che BP-NELL-PEG ha mostrato una specificità superiore per il tessuto osseo, senza causare effetti avversi osservabili. Si tratta di uno sviluppo significativo poiché i bifosfonati sono stati comunemente associati ad effetti distruttivi sui tessuti ossei.

I ricercatori ritengono che le loro scoperte siano molto promettenti per il futuro dell’esplorazione spaziale, in particolare per le missioni che comportano soggiorni prolungati in microgravità. Immaginano che BP-NELL-PEG possa diventare uno strumento prezioso nella lotta alla perdita ossea e al deterioramento muscoloscheletrico, soprattutto quando l’allenamento di resistenza convenzionale non è fattibile a causa di lesioni o altri fattori invalidanti.

Sebbene lo studio abbia mostrato risultati promettenti, sono necessari ulteriori studi sull’uomo per confermarne l’efficacia. Se questi studi continueranno ad avere successo, BP-NELL-PEG potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli astronauti combattono la perdita ossea durante i viaggi nello spazio. Questa svolta ha il potenziale per migliorare la salute generale e il benessere degli astronauti, garantendo missioni sicure e di successo in futuro.

