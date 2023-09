Una terapia promettente per mitigare la perdita ossea nello spazio e sulla Terra

I ricercatori dell’Università della California, Los Angeles (UCLA), hanno sviluppato una terapia che si dimostra promettente nel ridurre la perdita ossea dovuta ai viaggi spaziali di lunga durata e alla degenerazione muscolo-scheletrica sulla Terra. La microgravità, sperimentata dagli astronauti nello spazio, provoca la perdita ossea a un tasso 12 volte maggiore rispetto a quello terrestre, rappresentando una minaccia per la salute dello scheletro. Il team dell'UCLA ha studiato se la somministrazione sistemica della molecola 1 simile a NELL (NELL-1) potrebbe contribuire a mitigare questa perdita ossea.

NEL-1 è una proteina cruciale per lo sviluppo osseo e il mantenimento della densità. I ricercatori hanno potenziato il potenziale terapeutico di NELL-1 prolungandone l’emivita e creando una molecola “intelligente” che prende di mira specificamente i tessuti ossei senza causare effetti avversi. I risultati, pubblicati sulla rivista "npj Microgravity", hanno dimostrato che la nuova molecola, nota come BP-NELL-PEG, ha dimostrato una specificità superiore per il tessuto osseo senza causare effetti avversi osservabili.

Secondo Chia Soo dell’UCLA, questi risultati rappresentano un’enorme promessa per il futuro dell’esplorazione spaziale, nonché per combattere la perdita ossea e il deterioramento muscoloscheletrico sulla Terra. Kang Ting del Forsyth Institute ha aggiunto che BP-NELL-PEG potrebbe essere uno strumento promettente quando l'allenamento di resistenza convenzionale non è fattibile a causa di infortuni o altri fattori.

Per testare la terapia in condizioni spaziali reali, i ricercatori hanno condotto uno studio utilizzando i topi. La metà dei topi ha trascorso nove settimane in microgravità per simulare viaggi spaziali di lunga durata. L'altra metà è stata riportata sulla Terra dopo 4.5 settimane. Entrambi i gruppi sono stati trattati con BP-NELL-PEG o con una sostanza di controllo. I risultati hanno mostrato che i topi trattati con BP-NELL-PEG avevano un aumento significativo nella formazione ossea. Inoltre, non sono stati osservati effetti avversi evidenti sulla salute sia nei topi trattati nello spazio che in quelli trattati sulla Terra.

Questa terapia non solo ha un potenziale per future missioni spaziali, ma offre anche un potenziale trattamento per i pazienti che soffrono di osteoporosi estrema e altre condizioni legate alle ossa sulla Terra. Sono necessari ulteriori studi sull’uomo per confermare questi risultati ed esplorare appieno i benefici terapeutici di BP-NELL-PEG.

