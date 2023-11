Una nuova metodologia sfrutta la topologia per prevedere la turbolenza del mercato azionario

Uno studio innovativo recentemente pubblicato su The Journal of Finance and Data Science ha introdotto una nuova metodologia per prevedere la volatilità del mercato azionario durante i periodi turbolenti. Hugo Gobato Souto, ricercatore della International School of Business dell’Università di Scienze Applicate HAN nei Paesi Bassi, ha sviluppato la teoria della dipendenza della coda topologica per comprendere e prevedere meglio il comportamento del mercato azionario.

Incorporando informazioni sull'omologia persistente (PH), la metodologia di Souto migliora significativamente l'accuratezza dei modelli di rete non lineare e neurale nella previsione della volatilità del mercato azionario. Questa svolta potrebbe avere implicazioni di vasta portata per gli investitori e i professionisti finanziari che cercano di affrontare periodi turbolenti del mercato.

Gli indicatori tradizionali si sono basati sulla distanza media dei rendimenti azionari normalizzati per identificare periodi finanziariamente turbolenti. Tuttavia, questo approccio soffre della “maledizione della dimensionalità”, che rende difficile individuare relazioni complesse e non lineari nei dati. All’aumentare del numero di dimensioni (come le azioni), la distanza media perde significato, rendendola inefficace nel prevedere accuratamente il comportamento del mercato.

D'altra parte, la teoria della dipendenza topologica della coda di Souto supera queste limitazioni utilizzando le informazioni del PH. Questa metodologia evita la maledizione della dimensionalità implementando le norme WD o L^n di Persistent Landscape. Con l’implementazione di successo delle informazioni sul PH negli studi recenti, sta diventando una scelta sempre più popolare per prevedere le turbolenze del mercato azionario.

Il significato di questo studio risiede nella fusione tra il campo astratto della topologia e il mondo pratico della finanza. Sfruttando le informazioni sul PH e i concetti topologici, i ricercatori possono ottenere nuove informazioni sul comportamento del mercato durante i periodi turbolenti. Le scoperte di Souto aprono nuove strade per la ricerca futura e forniscono un potente strumento agli investitori per anticipare e adattarsi alla volatilità del mercato.

Domande frequenti

Qual è la maledizione della dimensionalità?

La maledizione della dimensionalità si riferisce alle sfide che sorgono quando si ha a che fare con dati ad alta dimensionalità. All’aumentare del numero di dimensioni, la distanza tra due punti qualsiasi diventa meno significativa, rendendo difficile identificare modelli o relazioni all’interno del set di dati.

In che modo l’omologia persistente migliora la previsione?

L'omologia persistente (PH) è un quadro matematico che cattura caratteristiche e strutture nei dati su scale diverse. Incorporando le informazioni sul PH nei modelli di previsione, diventa possibile rilevare relazioni complesse e non lineari, migliorando l’accuratezza delle previsioni sulla volatilità del mercato azionario durante i periodi turbolenti.

Perché la topologia è importante in finanza?

La topologia fornisce una prospettiva unica sui dati finanziari concentrandosi sulla forma e sulla struttura dei set di dati. Sfruttando concetti topologici, i ricercatori possono scoprire modelli e connessioni nascosti nei mercati finanziari, portando a una comprensione più profonda del comportamento del mercato azionario e a previsioni più accurate.