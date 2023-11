La prossima frontiera dell'astronomia: mappare le conseguenze del Big Bang

By

Gli astronomi ampliano costantemente i confini della nostra conoscenza dell’Universo. Con osservatori come il James Webb Space Telescope (JWST) che scrutano le prime fasi del cosmo, gli scienziati stanno ora puntando gli occhi sulla prossima frontiera dell’astronomia e della cosmologia: lo studio delle onde gravitazionali primordiali.

Originariamente previste dalla Teoria della Relatività Generale di Einstein, le onde gravitazionali sono increspature nello spaziotempo causate dalla fusione di massicci oggetti celesti. Ma oltre a queste onde, gli scienziati ritengono che ci siano onde gravitazionali primordiali rimaste dal Big Bang, che potrebbero essere ancora osservabili oggi come deboli vibrazioni nello sfondo cosmico.

Per cercare queste onde sfuggenti, la National Science Foundation (NSF) ha concesso 3.7 milioni di dollari all’Università di Chicago come prima rata di una sovvenzione più ampia di 21.4 milioni di dollari. Questo finanziamento sosterrà lo sviluppo di telescopi di prossima generazione che mapperanno il fondo cosmico a microonde (CMB) e le onde gravitazionali generate nel periodo immediatamente successivo al Big Bang.

In collaborazione con il Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), i ricercatori del progetto CMB-S4 dell’Università di Chicago progettano di costruire telescopi e infrastrutture in Antartide e Cile. Questi telescopi scruteranno i cieli alla ricerca delle onde gravitazionali primordiali.

Il progetto CMB-S4 coinvolge 450 scienziati provenienti da oltre 100 istituzioni in 20 paesi. Il costo stimato del progetto è di circa 800 milioni di dollari, con un finanziamento congiunto da parte della NSF e del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DoE). L’Università di Chicago guiderà la parte NSF, mentre la parte DoE sarà guidata dal Lawrence Berkeley National Laboratory. Il progetto mira a diventare operativo entro l’inizio degli anni ’2030.

Mappando la CMB con un dettaglio senza precedenti e cercando le onde gravitazionali primordiali, questi telescopi hanno il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione dell’Universo. Potrebbero far luce sull’Universo Oscuro, convalidare gli attuali modelli cosmologici e fornire approfondimenti sulle scale estreme della fisica che non possono essere indagate attraverso esperimenti di fisica delle particelle sulla Terra.

I telescopi CMB-S4 saranno dotati di rivelatori altamente sensibili, con quasi 500,000 rivelatori superconduttori previsti per l'esperimento. Ciò consentirà misurazioni precise del segnale dell’onda gravitazionale primordiale e ridurrà il rumore di fondo e le interferenze.

Mentre la nostra comprensione della nascita dell’Universo continua ad approfondirsi, questi telescopi segnano un passo significativo verso lo svelamento dei misteri del cosmo e la ricerca della prova “pistola fumante” dell’inflazione, la teoria che spiega l’improvvisa espansione dello spazio in seguito al Big Bang. . Hanno anche il potenziale per colmare il divario tra gravità e meccanica quantistica e far luce sulla natura della materia oscura e dell’energia oscura.

FAQ:

D: Cosa sono le onde gravitazionali primordiali?

R: Le onde gravitazionali primordiali sono increspature nello spaziotempo che hanno avuto origine dal Big Bang e possono essere osservate ancora oggi come vibrazioni nello sfondo cosmico.

D: Come cercheranno queste onde i telescopi CMB-S4?

R: I telescopi CMB-S4 mapperanno lo sfondo cosmico a microonde (CMB) in modo incredibilmente dettagliato e cercheranno la debole firma lasciata dall'interazione delle onde gravitazionali primordiali con la CMB.

D: Quali altri progressi scientifici ci si possono aspettare da questi telescopi?

R: Oltre a studiare le onde gravitazionali primordiali, i telescopi forniranno informazioni sull’evoluzione e la distribuzione della materia, aiuteranno nella ricerca dell’Universo Oscuro e convalideranno gli attuali modelli cosmologici.

D: Quando sarà operativo il progetto CMB-S4?

R: Si prevede che il progetto diventi operativo entro l’inizio degli anni ’2030.

D: In che modo i telescopi CMB-S4 supereranno il rumore di fondo e le interferenze locali?

R: I telescopi saranno dotati di un numero senza precedenti di rilevatori superconduttori, che consentiranno misurazioni precise del livello del segnale e riduzione del rumore.