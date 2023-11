Nuova frontiera dell'astronomia: esplorazione delle onde gravitazionali primordiali

Gli astronomi stanno ampliando i confini della nostra comprensione dell’universo esplorando i confini più remoti dello spazio e del tempo. Con osservatori come il James Webb Space Telescope (JWST), gli scienziati possono ora visualizzare le prime stelle e galassie che si formarono durante i “Secoli bui cosmici”. Fino a poco tempo fa quest’era era inaccessibile a causa delle nubi di idrogeno neutro che ne oscuravano la vista.

Ma ora i ricercatori stanno svelando i segreti delle “onde gravitazionali primordiali” generate dal Big Bang stesso. La National Science Foundation (NSF) ha assegnato 3.7 milioni di dollari all'Università di Chicago, la prima rata di una sovvenzione di 21.4 milioni di dollari. Questo finanziamento sosterrà lo sviluppo di telescopi di prossima generazione che mapperanno il fondo cosmico a microonde (CMB) e le onde gravitazionali create immediatamente dopo la nascita dell’universo.

Le onde gravitazionali sono increspature nello spaziotempo causate dalla fusione di oggetti massicci, come buchi neri e stelle di neutroni. Secondo la teoria della relatività generale di Einstein, durante il Big Bang si sono formate anche onde gravitazionali che ancora oggi potrebbero essere rilevate come vibrazioni di fondo. L'Università di Chicago, in collaborazione con il Lawrence Berkeley National Laboratory, mira a costruire telescopi e infrastrutture in Antartide e Cile per cercare queste onde.

Questo ambizioso progetto coinvolge 450 scienziati provenienti da più di 100 istituzioni in 20 paesi. Il costo totale è stimato a circa 800 milioni di dollari, con finanziamenti forniti congiuntamente dalla NSF e dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. Si prevede che i telescopi saranno operativi entro l’inizio degli anni ’2030 e non solo cercheranno le onde gravitazionali primordiali, ma forniranno anche mappe dettagliate della CMB, facendo luce sull’evoluzione e sulla natura del nostro universo.

FAQ:

D: Cosa sono le onde gravitazionali primordiali?

R: Le onde gravitazionali primordiali sono increspature nello spaziotempo che si sono formate durante il Big Bang e potrebbero essere visibili ancora oggi.

D: Come cercheranno queste onde i telescopi?

R: I telescopi in fase di sviluppo mapperanno il fondo cosmico a microonde (CMB) e cercheranno le tracce sottili delle onde gravitazionali primordiali.

D: Quali altre scoperte si possono fare utilizzando questi telescopi?

R: Oltre alla ricerca delle onde gravitazionali, questi telescopi forniranno informazioni sull'evoluzione dell'universo, sulla distribuzione della materia e potenzialmente sveleranno i misteri che circondano la materia oscura e l'energia oscura.

