Un nuovo metodo per misurare l'oscillazione delle particelle svela i misteri della fisica

Gli scienziati del Large Hadron Collider del CERN hanno sviluppato un metodo innovativo per misurare l'oscillazione delle particelle chiamate taus. In uno studio pubblicato su Physical Review Letters, i ricercatori hanno introdotto un nuovo approccio che si concentra sulla misurazione dei tempi in cui le particelle si incrociano invece di misurare le collisioni frontali. Questa tecnica consente misurazioni più accurate del momento magnetico della particella tau, fornendo informazioni sui misteri dell'universo.

Elettroni, muoni e tau sperimentano tutti un movimento oscillatorio simile a quello di una trottola quando vengono posizionati in un campo magnetico. Questa oscillazione, nota come momento magnetico di una particella, può essere utilizzata per ottenere informazioni nel campo della fisica quantistica. Misurando la velocità di oscillazione, gli scienziati hanno l'opportunità di scoprire nuove particelle e fenomeni che potrebbero esistere oltre l'attuale comprensione della fisica delle particelle.

Misurare i momenti magnetici di elettroni, muoni e tau è un aspetto essenziale della ricerca sulla fisica quantistica. Queste misurazioni forniscono uno sguardo sulla nuvola fluttuante di particelle e antiparticelle nel mondo quantistico. Misurando con precisione l'oscillazione, i fisici possono esplorare potenziali indizi di particelle da scoprire, facendo luce su domande fondamentali sulla natura dell'universo.

In passato, le misurazioni della velocità di oscillazione si sono concentrate principalmente sugli elettroni a causa della loro massa leggera. Tuttavia, muoni e tau, che sono più pesanti e hanno una vita più breve, sono più promettenti per la rilevazione di particelle sconosciute. Recenti misurazioni del momento magnetico del muone al Fermilab hanno prodotto risultati che si discostavano dalle previsioni del Modello Standard, indicando la presenza di particelle inspiegabili nella nuvola quantistica del muone.

I Tau, essendo le particelle più pesanti della loro famiglia, offrono un'opportunità ancora maggiore per studiare questi effetti quantistici. Tuttavia, la loro breve durata rappresenta una sfida per misurazioni precise. La migliore misurazione del momento magnetico del tau fino ad oggi è stata effettuata nel 2004 e ha potuto raggiungere solo una precisione di due cifre decimali. Per testare ulteriormente le previsioni del Modello Standard, i fisici necessitano di misurazioni dieci volte più precise.

Per superare queste limitazioni, i ricercatori si sono rivolti a un nuovo approccio. Invece di condurre collisioni frontali tra nuclei, il team ha utilizzato collisioni quasi mancate tra ioni di piombo. Questa tecnica quasi mancata ha consentito la creazione di tau riducendo al minimo le condizioni rumorose associate alle collisioni frontali. Di conseguenza, i ricercatori sono riusciti a ottenere una precisione maggiore nella misurazione dell'oscillazione del tau rispetto a quanto possibile in precedenza.

Questo studio innovativo apre nuove possibilità per esplorare le frontiere della fisica delle particelle. Migliorando la precisione delle misurazioni, i fisici possono comprendere meglio le leggi fondamentali della natura e potenzialmente scoprire l’esistenza di particelle precedentemente sconosciute. La ricerca condotta al Large Hadron Collider del CERN rappresenta un significativo passo avanti nella ricerca per svelare i misteri dell'universo.

