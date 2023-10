Oncologia di precisione: un nuovo metodo consente l'analisi di campioni tumorali

L’oncologia di precisione, che prevede la diagnosi e il trattamento precisi del cancro, sta guadagnando popolarità. Tuttavia, la maggior parte dei metodi per esaminare le caratteristiche molecolari di un tumore si basa su cellule fresche o congelate, mentre i tessuti tumorali rimossi chirurgicamente vengono solitamente immersi in formalina e incorporati in cera di paraffina. Sfortunatamente, è difficile analizzare le mutazioni del DNA o i cambiamenti nella regolazione genetica in questi campioni di tessuto fissati in formalina e inclusi in paraffina (FFPE).

In una recente pubblicazione su Nature Communications, gli scienziati del Fred Hutchinson Cancer Center hanno sviluppato un metodo che adatta la tecnica CUT&Tag per esaminare importanti elementi di regolazione genetica negli FFPE. Questo metodo modificato, chiamato CUTAC, consente ai ricercatori di ottenere dati di alta qualità e identificare i geni chiave coinvolti nei tumori.

Durante la pandemia di COVID-19, il biologo molecolare Dr. Steven Henikoff ha sviluppato CUTAC lavorando sulle proteine ​​di confezionamento del DNA per rivelare regioni che svolgono un ruolo nella regolazione della trascrizione. Utilizzando questo metodo su FFPE di topo, Henikoff e i suoi colleghi hanno scoperto modelli di regolazione genetica precedentemente sconosciuti, inclusa l'identificazione di microRNA che potrebbero avere un ruolo nel cancro.

La capacità di estrarre informazioni molecolari dai FFPE potrebbe consentire studi retrospettivi che collegano la biologia del tumore agli esiti dei pazienti utilizzando campioni esistenti e conservati. Oltre alla sua applicazione nella ricerca sul cancro, il nuovo metodo potrebbe avere potenziale nello studio dei processi biologici oltre il cancro.

Gli FFPE sono stati ampiamente utilizzati nei dipartimenti di patologia per la conservazione e l'analisi a lungo termine sin dalla fine del XIX secolo. I progressi tecnologici negli ultimi anni hanno permesso agli scienziati di studiare le sequenze genetiche, l’espressione genica e il confezionamento del DNA. Tuttavia, queste tecniche richiedono in genere cellule fresche o congelate, rendendo inaccessibili le preziose informazioni molecolari archiviate negli FFPE.

Il metodo CUT&Tag del Dr. Henikoff, che analizza i modelli di cromatina nel DNA, è stato adattato per mappare regioni di cromatina compattate e siti di pausa per gli enzimi che costruiscono l'RNA negli FFPE. Queste regioni forniscono importanti informazioni sulla regolazione genetica e sui processi biologici che si verificano nei tumori.

Gli scienziati stanno lavorando con EpiCypher, Inc., il fornitore commerciale di CUT&Tag, per commercializzare il metodo modificato da utilizzare negli FFPE.

