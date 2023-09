La formazione di un nuovo supercontinente potrebbe spazzare via i mammiferi in 250 milioni di anni

I ricercatori dell’Università di Bristol prevedono che la formazione di un nuovo supercontinente, Pangea Ultima, tra circa 250 milioni di anni potrebbe avere conseguenze disastrose per gli esseri umani e gli altri mammiferi. Utilizzando i primissimi modelli climatici di supercomputer del lontano futuro, gli scienziati hanno simulato le tendenze di temperatura, vento, pioggia e umidità per il supercontinente.

I risultati hanno rivelato che il clima diventerebbe estremamente caldo, secco e inabitabile per i mammiferi che non sono adattati a far fronte a un’esposizione prolungata al calore eccessivo. La formazione di Pangea Ultima porterebbe a eruzioni vulcaniche più frequenti, rilasciando anidride carbonica nell’atmosfera e riscaldando ulteriormente il pianeta. Inoltre, la maggiore luminosità del sole emetterebbe più energia, esacerbando l’aumento della temperatura.

Alexander Farnsworth, l’autore principale dell’articolo, ha spiegato che il supercontinente appena formato creerebbe una tripla minaccia, tra cui l’effetto continentalità, un sole più caldo e un aumento dei livelli di CO2 nell’atmosfera. Temperature giornaliere comprese tra 40 e 50 gradi Celsius (104-122 gradi Fahrenheit) e livelli elevati di umidità renderebbero impossibile la sopravvivenza degli esseri umani e di molte altre specie. Il caldo estremo comporterebbe anche una mancanza di fonti di cibo e acqua per i mammiferi.

Sebbene vi sia incertezza nel prevedere eventi così lontani nel futuro, la ricerca dipinge un quadro molto desolante, con solo l’8-16% della terra del supercontinente potenzialmente abitabile per i mammiferi. Se gli esseri umani continuassero a bruciare combustibili fossili, i livelli di anidride carbonica potrebbero raddoppiare molto prima del previsto.

Gli autori mettono in guardia contro l’autocompiacimento nell’affrontare l’attuale crisi climatica poiché il cambiamento climatico causato dall’uomo sta già causando milioni di morti in tutto il mondo ogni anno. Sottolineano l’urgente necessità di raggiungere emissioni nette pari a zero per mitigare gli effetti devastanti del cambiamento climatico.

Un importante rapporto sostenuto dalle Nazioni Unite pubblicato lo scorso anno avvertiva che il cambiamento climatico è sulla buona strada per trasformare la vita sulla Terra, portando all’incapacità di miliardi di persone e specie di adattarsi a meno che il riscaldamento globale non venga significativamente rallentato. L’urgenza di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1.5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali è fondamentale per evitare cambiamenti catastrofici che potrebbero alterare rapidamente la vita come la conosciamo.

