La formazione di un supercontinente tra 250 milioni di anni potrebbe rendere la Terra inabitabile per i mammiferi

I ricercatori dell’Università di Bristol hanno utilizzato modelli climatici per prevedere le conseguenze della formazione di un nuovo “supercontinente” chiamato Pangea Ultima tra 250 milioni di anni. La fusione dei continenti si tradurrebbe in un ambiente estremamente caldo, secco e inospitale, rendendolo insostenibile per gli esseri umani e i mammiferi. Questi organismi non sono adatti a far fronte a un'esposizione prolungata al calore eccessivo.

Lo studio ha considerato la temperatura, il vento, la pioggia, le tendenze dell’umidità, il movimento delle placche tettoniche, la chimica degli oceani e i livelli di anidride carbonica per simulare le condizioni del supercontinente. Il team ha scoperto che la formazione di Pangea Ultima porterebbe a eruzioni vulcaniche più frequenti, rilasciando anidride carbonica nell’atmosfera e provocando un ulteriore riscaldamento globale. Inoltre, il sole emetterebbe più energia, intensificando il calore.

La combinazione di questi fattori creerebbe temperature comprese tra 40 e 50 gradi Celsius (da 104 a 122 gradi Fahrenheit) con elevati livelli di umidità. L’incapacità di regolare la temperatura corporea attraverso la sudorazione porterebbe alla fine alla scomparsa dell’uomo e di molte altre specie. Inoltre, l’aumento del caldo comporterebbe una mancanza di fonti di cibo e acqua per i mammiferi. I ricercatori hanno stimato che solo tra l’8% e il 16% del territorio del supercontinente sarebbe abitabile per i mammiferi.

Anche se esistono incertezze nel fare previsioni per il futuro, le prospettive appaiono desolanti. Il rapporto suggerisce che gli attuali livelli di anidride carbonica potrebbero raddoppiare, presupponendo che gli esseri umani smettano immediatamente di bruciare combustibili fossili. Tuttavia, se le emissioni continuassero, l’aumento dei livelli di anidride carbonica potrebbe verificarsi molto prima. Gli autori del rapporto hanno sottolineato l’importanza di affrontare l’attuale crisi climatica e di lottare per l’azzeramento delle emissioni nette per mitigare gli effetti dannosi del cambiamento climatico.

È fondamentale agire immediatamente perché gli esseri umani stanno già sperimentando un caldo estremo che ha un impatto negativo sulla salute. Affrontare la crisi climatica ora è fondamentale per evitare che il pianeta diventi inabitabile in un lontano futuro. Altrimenti, miliardi di persone e altre specie non saranno in grado di adattarsi, come evidenziato in un rapporto sostenuto dalle Nazioni Unite pubblicato lo scorso anno.

Fonte: Università di Bristol, Nature Geoscience