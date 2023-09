La formazione di un nuovo supercontinente potrebbe mettere in pericolo esseri umani e mammiferi entro 250 milioni di anni

By

I ricercatori dell’Università di Bristol hanno utilizzato modelli climatici di supercomputer per prevedere la formazione di un nuovo “supercontinente” tra 250 milioni di anni, noto come Pangea Ultima. Si prevede che questa fusione dei continenti porterà a condizioni climatiche estreme che renderebbero il pianeta praticamente inabitabile per gli esseri umani e i mammiferi.

I ricercatori hanno simulato le tendenze di temperatura, vento, pioggia e umidità per Pangea Ultima, tenendo conto di fattori come il movimento delle placche tettoniche, la chimica dell’oceano e la biologia. Hanno scoperto che la formazione del supercontinente comporterebbe eruzioni vulcaniche più frequenti, rilasciando anidride carbonica nell’atmosfera e portando al riscaldamento globale. Inoltre, il sole diventerebbe più luminoso, emettendo più energia e aumentando ulteriormente la temperatura della Terra.

La combinazione di questi fattori darebbe luogo a temperature diffuse che vanno dai 40 ai 50 gradi Celsius, insieme ad alti livelli di umidità. Gli esseri umani e le altre specie avrebbero difficoltà a sopravvivere in queste condizioni, poiché non sono evoluti per sopportare un’esposizione prolungata al calore eccessivo. L’aumento del caldo porterebbe anche alla mancanza di fonti di cibo e acqua per i mammiferi.

Anche se ci sono incertezze nel fare previsioni per il futuro, i ricercatori stimano che solo dall’8% al 16% del territorio di Pangea Ultima sarebbe abitabile per i mammiferi. Inoltre, i livelli di anidride carbonica potrebbero raddoppiare i livelli attuali se gli esseri umani continuassero a bruciare combustibili fossili. I ricercatori sottolineano che questa cupa prospettiva dovrebbe servire a ricordare l’urgenza di affrontare l’attuale crisi climatica.

Secondo un precedente rapporto sostenuto dalle Nazioni Unite, se il riscaldamento globale non verrà rallentato drasticamente, miliardi di persone e altre specie dovranno affrontare gravi sfide per adattarsi ai cambiamenti climatici. È fondamentale ridurre le emissioni di gas serra e puntare all’azzeramento delle emissioni nette il più presto possibile per mitigare l’impatto del cambiamento climatico.

I risultati della ricerca sottolineano l’importanza di affrontare la crisi climatica in corso ed evidenziano le conseguenze negative delle emissioni umane di gas serra. Sebbene le condizioni estreme previste per 250 milioni di anni possano sembrare lontane, stiamo già sperimentando oggi gli effetti dannosi del cambiamento climatico. È fondamentale agire immediatamente per salvaguardare il pianeta e le generazioni future.

Fonte:

– Università di Bristol

– Geoscienze della natura