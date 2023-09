La formazione di Pangea Ultima: un terribile avvertimento per il futuro della Terra

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Bristol ha lanciato un terribile avvertimento sulla potenziale formazione di un nuovo supercontinente, minacciosamente chiamato Pangea Ultima. Questo scenario futuro potrebbe portare conseguenze catastrofiche per la Terra e i suoi abitanti, compresi gli esseri umani. Lo studio, basato su modelli climatici all’avanguardia di supercomputer, presenta un quadro cupo del futuro, prevedendo un’imminente estinzione di massa guidata da uno stress termico estremo.

La Pangea Ultima, che si dovrebbe formare tra circa 250 milioni di anni, trasformerebbe il nostro pianeta in un ambiente inospitale e spietato. La ricerca evidenzia diversi risultati chiave:

1. Calore estremo e ostilità: Pangea Ultima diventerebbe una terra di caldo torrido e aridità, inadatta ai mammiferi mal equipaggiati per resistere a un'esposizione prolungata a temperature estreme.

2. Riscaldamento globale intensificato: la luminosità del sole aumenterebbe, emettendo più energia. In combinazione con l’intensificata attività vulcanica del supercontinente, ciò rilascerebbe livelli più elevati di anidride carbonica, aggravando il riscaldamento globale.

3. Condizioni fatali: Pangea Ultima sperimenterebbe temperature diffuse che vanno da un soffocante 40 a 50 gradi Celsius, insieme ad un'elevata umidità. Tali condizioni si rivelerebbero fatali per numerose specie, compreso l’uomo.

4. Abitabilità limitata: solo una piccola porzione della terra di Pangea Ultima, circa dall'8% al 16%, rimarrebbe abitabile per i mammiferi, evidenziando le immense sfide della sopravvivenza in un paesaggio così spietato.

Questo studio serve a ricordare duramente l’urgente necessità di affrontare la crisi climatica in corso. Sottolinea la necessità di ridurre le emissioni di gas serra indotte dall’uomo, cercando di limitare il riscaldamento globale all’obiettivo concordato di 1.5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, come delineato nell’accordo di Parigi.

Eunice Lo, uno dei coautori del rapporto, ha sottolineato l’importanza di affrontare frontalmente l’attuale crisi climatica, affermando: “È fondamentale mantenere una forte attenzione sull’emergenza climatica in corso, che è stata innescata dal rilascio dei gas serra dovuti alle attività umane”.

Alla luce di queste previsioni, l’umanità deve considerare strategie di sopravvivenza a lungo termine. Ciò potrebbe comportare l’esplorazione di opzioni come la colonizzazione di altri pianeti o lo sviluppo di modi innovativi per adattarsi ad ambienti estremi, nel caso in cui le condizioni previste per Pangea Ultima si materializzassero.

Nel corso della storia della Terra si sono verificati cinque grandi eventi di estinzione di massa, di cui il più recente è stato l'evento di estinzione del Cretaceo-Paleogene che ha portato all'estinzione dei dinosauri. Lo studio dell'Università di Bristol sottolinea l'importanza urgente di una gestione responsabile dell'ambiente per evitare future crisi ecologiche e salvaguardare il futuro del nostro pianeta.

Fonte:

– Università di Bristol: studio condotto da ricercatori dell’Università di Bristol.

– Accordo di Parigi: accordo globale sul clima firmato a Parigi nel 2015.