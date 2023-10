Un nuovo studio rivela l’aumento della frequenza e della forza dei cicloni artici

By

In uno studio innovativo, i ricercatori della North Carolina State University, dell’Università dell’Alaska Fairbanks, della North Carolina A&T State University e dei Sandia National Laboratories hanno scoperto prove convincenti che indicano che i cicloni nell’Artico stanno diventando più comuni e più intensi. Lo studio, pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, ha utilizzato un’ampia raccolta di dati che abbracciano diversi decenni per analizzare e comprendere il comportamento dei cicloni nella regione.

Uno dei fattori chiave che hanno guidato la ricerca è stato il ciclone senza precedenti che ha colpito l’Artico lo scorso anno, con velocità del vento che hanno raggiunto i 67 miglia all’ora. Questo evento straordinario ha spinto gli scienziati a indagare se tali tempeste siano in aumento. Esaminando i dati climatici risalenti agli anni ’1950, i ricercatori hanno osservato un aumento significativo delle dimensioni, della forza e della frequenza dei cicloni artici negli ultimi settant’anni. Queste potenti tempeste durano più a lungo e hanno un impatto sostanziale sull’ambiente della regione.

Lo studio ha inoltre identificato una forte correlazione tra l’aumento delle temperature e la formazione di cicloni nell’Artico. Poiché le temperature continuano a salire nella regione, i ricercatori hanno scoperto che i gradienti di temperatura svolgono un ruolo cruciale nel determinare la dimensione e la forza dei cicloni. Inoltre, si è scoperto che i cambiamenti nella corrente a getto sono associati alla maggiore presenza di cicloni artici, in particolare durante la stagione invernale. Il rafforzamento dell'aria polare nella troposfera durante i mesi estivi è stato un altro fattore che ha contribuito alla proliferazione dei cicloni.

Le implicazioni di questa ricerca sono significative. Man mano che cicloni di dimensioni maggiori e di maggiore intensità colpiscono l’Artico, l’impatto risultante sul ghiaccio marino diventa più pronunciato. Con lo scioglimento del ghiaccio marino, il processo di cambiamento climatico nella regione viene accelerato, portando a ulteriori ripercussioni sul sistema climatico globale.

Questo studio getta nuova luce su una questione complessa e in evoluzione, evidenziando l’urgente necessità di ulteriori ricerche e azioni per mitigare gli effetti di questi cicloni artici sempre più frequenti e intensi. Comprendendo i fattori che guidano la loro formazione e il loro comportamento, gli scienziati possono prevedere e prepararsi meglio alle sfide poste da queste potenti tempeste in futuro.

FAQ

Cos'è un ciclone?

Un ciclone è un sistema meteorologico su larga scala caratterizzato da un centro di bassa pressione e da forti venti che circolano attorno ad esso. I cicloni possono provocare condizioni meteorologiche avverse, tra cui forti piogge, forti venti e mareggiate.

Perché i cicloni sono significativi nella regione artica?

I cicloni nella regione artica hanno importanti implicazioni per il sistema climatico locale e i modelli climatici globali. Queste tempeste possono contribuire allo scioglimento del ghiaccio marino e accelerare il tasso di cambiamento climatico nell’Artico.

Qual è l’impatto dell’aumento delle temperature sulla formazione dei cicloni nell’Artico?

L’aumento delle temperature nell’Artico è associato alla formazione di cicloni. Man mano che la regione si riscalda, i cambiamenti nei gradienti di temperatura e le alterazioni della corrente a getto giocano un ruolo nella dimensione, nella forza e nella frequenza di queste tempeste.

In che modo i risultati di questo studio possono informare la ricerca e le azioni future?

Le informazioni acquisite da questo studio evidenziano la necessità di continuare la ricerca e le misure di preparazione per affrontare la crescente frequenza e intensità dei cicloni artici. Comprendere i fattori alla base di queste tempeste è fondamentale per sviluppare strategie volte a mitigare il loro impatto sull’ambiente e sul sistema climatico.