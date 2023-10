Uno studio rivela che le rocce sono una fonte significativa di anidride carbonica atmosferica

Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature presenta una scoperta sorprendente sul contributo delle rocce ai livelli atmosferici di anidride carbonica (CO2). Lo studio suggerisce che il naturale processo di alterazione delle rocce può rilasciare quantità significative di CO2 nell’atmosfera, potenzialmente rivaleggiando con le emissioni dei vulcani. Questa scoperta mette alla prova la nostra attuale comprensione del ciclo del carbonio e ha implicazioni per la modellizzazione del cambiamento climatico.

Sebbene l’idea di immagazzinare il carbonio in eccesso nelle rocce come strategia per mitigare il cambiamento climatico abbia attirato l’attenzione, non è una soluzione semplice. Le rocce possono agire come pozzi di carbonio quando alcuni minerali assorbono CO2 durante l’alterazione chimica, contrastando le emissioni dei vulcani. Tuttavia, lo studio identifica un altro processo in cui le rocce, in particolare quelle spinte sulla superficie terrestre durante gli eventi di formazione delle montagne, possono rilasciare CO2.

Questo rilascio di CO2 si verifica quando le antiche rocce del fondale marino contenenti carbonio organico proveniente da organismi deceduti da tempo vengono esposte all'ossigeno e all'acqua quando raggiungono la superficie terrestre. Il carbonio reagisce con l'ossigeno, provocando il rilascio di CO2 nell'atmosfera. Invece di essere pozzi di carbonio, queste rocce degradate dagli agenti atmosferici diventano fonti di CO2.

I ricercatori hanno utilizzato un elemento tracciante chiamato renio per quantificare questo fenomeno. Hanno scoperto che l’erosione naturale delle rocce dei materiali silicatici rilascia circa 68 megatoni di CO2 all’anno, che equivalgono alle emissioni derivanti dal riscaldamento e dal raffreddamento degli edifici durante condizioni meteorologiche estreme negli Stati Uniti nel 2022. Sebbene questo sia circa 100 volte inferiore all’attuale CO2 umana emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili, è simile alla quantità di CO2 rilasciata dai vulcani a livello globale, rendendolo un fattore significativo nel ciclo naturale del carbonio della Terra.

Lo studio suggerisce che questi eventi di rilascio di carbonio dovuti agli agenti atmosferici delle rocce potrebbero essere variati nel corso della storia della Terra e potrebbero aver influenzato il clima globale durante i periodi di formazione delle montagne. I ricercatori stanno anche studiando come i cambiamenti climatici causati dall’uomo e la maggiore erosione potrebbero portare ad un aumento di questa perdita naturale di CO2 nel prossimo secolo.

Comprendere questi flussi naturali di CO2 derivanti dall’erosione delle rocce aiuterà gli scienziati a prevedere meglio il bilancio del carbonio e a migliorare le previsioni sui cambiamenti climatici. Questa ricerca fornisce informazioni sulla complessa interazione tra rocce, anidride carbonica e sistema climatico della Terra.

