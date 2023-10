Le attività umane spingono la Terra verso i limiti planetari, secondo uno studio

I ricercatori hanno aggiornato la teoria dei confini planetari, che presuppone che le attività umane stiano destabilizzando il sistema operativo della Terra e mettendone a repentaglio l’abitabilità. Pubblicato su Science Advances, lo studio stabilisce soglie chiare per ciascuno dei nove confini planetari, comprese nuove entità (inquinamento), carico di aerosol atmosferico e biosfera. Sei dei nove confini sono già stati superati, il che indica un’urgente necessità di intervento.

Secondo la struttura dei confini planetari, il sistema di supporto vitale della Terra è costituito da nove elementi, ciascuno con un limite o confine. Quando questi limiti vengono superati, lo spazio operativo sicuro del pianeta viene messo a rischio. I confini includono il cambiamento climatico, l’integrità della biosfera, la riduzione dell’ozono, l’acidificazione degli oceani, i flussi biogeochimici, il cambiamento del sistema terrestre, il cambiamento dell’acqua dolce, il carico di aerosol atmosferico e nuove entità. Il quadro mira a mantenere l’equilibrio e sostenere la vita come la conosciamo.

Le versioni precedenti della teoria presentavano lacune nella conoscenza, in particolare per quanto riguarda le soglie per nuove entità, il carico di aerosol atmosferico e l’integrità funzionale della biosfera. Tuttavia, il quadro aggiornato quantifica i limiti per ciascun sistema. Ad esempio, la soglia per le nuove entità è definita dal rapido sviluppo di sostanze chimiche sintetiche e altri inquinanti prodotti dall’uomo che superano le capacità di valutazione e monitoraggio del governo.

Lo studio introduce una nuova metrica, l’appropriazione umana della produzione primaria netta (HANPP), per valutare la porzione di integrità funzionale del confine della biosfera. Misura l’utilizzo della biomassa da parte dell’umanità ed evidenzia l’impatto dell’appropriazione di energia sulla perdita di biodiversità. Il quadro incorpora anche un nuovo linguaggio di “zone” per quantificare le trasgressioni dei confini, distinguendo tra rischio crescente e rischio elevato.

Lo studio sottolinea l’interconnessione tra i confini e la loro reciproca influenza. Sebbene attraversare sei dei nove confini non sia un disastro immediato, serve come campanello d’allarme sui rischi connessi. Gli sforzi riusciti per affrontare la riduzione dell’ozono stratosferico dimostrano che l’umanità può invertire la tendenza. Lo studio sottolinea l’importanza dell’azione collettiva e delle misure di salvaguardia come il Protocollo di Montreal.

Il quadro aggiornato dei confini planetari presenta un netto aggiornamento sullo stato allarmante del pianeta. Conferma che la Terra è passata dall’Olocene all’Antropocene a causa della perdita di biodiversità indotta dall’uomo, dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento. I risultati dello studio sottolineano l’urgente necessità di ridurre queste violazioni dei confini e ripristinare lo spazio operativo sicuro della Terra.

