Gli scienziati scoprono nuove prove sulla Zealandia, il continente nascosto

Gli scienziati neozelandesi hanno recentemente fatto una straordinaria scoperta che fornisce nuove informazioni sul continente nascosto della Zealandia. Questa scoperta fa luce sulla storia tettonica della Zealandia e offre prove della disgregazione del supercontinente Gondwana.

La Zealandia, una massa continentale in gran parte sommersa che copre circa cinque milioni di chilometri quadrati, è stata oggetto di grande interesse per gli scienziati. Nel loro recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Tectonics, i ricercatori descrivono in dettaglio le loro scoperte riguardo al vulcanismo e alla struttura geologica della Zealandia.

Lo studio ha rivelato l’esistenza di un’enorme regione vulcanica lungo il bordo del Gondwana, stimata pari alle dimensioni della stessa Nuova Zelanda. Questa attività vulcanica si è verificata tra 100 e 60 milioni di anni fa, quando la Zealandia si staccò dal supercontinente. Le firme magnetiche trovate nei campioni di roccia del fondale marino e nelle indagini sul fondale marino sono state cruciali per identificare questa regione vulcanica. Le rocce mostravano caratteristiche simili a quelle trovate in Nuova Zelanda e in altre aree vicine, fornendo un'ulteriore conferma.

Sorprendentemente, lo studio ha anche evidenziato l’antica formazione granitica della Zealandia conosciuta come Batolite Mediano. Questa “spina dorsale” granitica si estende per 4,000 chilometri dalla Nuova Caledonia. I ricercatori ritengono che lo studio di questa formazione granitica offrirà spunti cruciali sulla storia geologica della Zealandia.

Sebbene questo studio rappresenti una pietra miliare significativa nella comprensione della Zealandia, c’è ancora molto altro da esplorare e scoprire su questo continente nascosto. Gli scienziati coinvolti nella ricerca sottolineano l'importanza di condurre ulteriori esplorazioni per scoprire la storia completa della Zealandia.

Oltre a contribuire alla nostra conoscenza della Zealandia, questo studio migliora anche la nostra comprensione dei processi tettonici e dell’evoluzione dei continenti terrestri. Si aggiunge al crescente corpus di ricerche che ci aiutano a ricostruire il puzzle del passato geologico del nostro pianeta.

