Collisioni invisibili di supernove danno origine ai cirri e alle nubi molecolari interstellari

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria riguardante la dinamica dell’idrogeno gassoso neutro all’interno del circuito del Polo Nord Celeste (NCP). In uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal, i ricercatori hanno scoperto che una collisione tra due gusci di supernova ha creato le condizioni necessarie per la formazione di cirri di polvere. Queste nubi sono precursori essenziali per la nascita di stelle, pianeti e nubi molecolari interstellari, che sono componenti fondamentali per gli elementi costitutivi della vita.

Lo studio è stato condotto dalla dottoressa Joan Schmelz, astronoma emerita presso l'Associazione per la ricerca spaziale delle università. La ricerca si è concentrata sulle esplosioni di supernova associate al compagno invisibile dei sistemi stellari binari studiati dalla sonda spaziale Gaia. I dati raccolti dal telescopio Effelsberg in Germania hanno rivelato molteplici segni di un guscio in espansione, che include l’arco a bassa latitudine-velocità intermedia (LLIV) sul lato in avvicinamento e l’anello NCP.

Secondo il dottor Schmelz, “Le supernove così vecchie non hanno ricevuto molta attenzione poiché la maggior parte delle emissioni interessanti sono svanite. Ma stiamo trovando sempre più prove che potrebbero essere responsabili di alcune delle interessanti strutture e dinamiche delle nubi di idrogeno interstellari”.

Man mano che i resti della supernova invecchiano, i raggi X, la radiazione di sincrotrone e la luce ottica iniziano a scomparire, ma il guscio continua ad espandersi grazie al proprio slancio. Questa fase di espansione dura centinaia di migliaia di anni e può essere osservata meglio attraverso l’emissione radio di atomi di idrogeno neutri studiati dal telescopio Effelsberg.

Lo studio suggerisce che l'idrogeno sul lato sfuggente del guscio interagisce con il gas che si avvicina sul lato più vicino di un secondo guscio, portando alla formazione dell'anello NCP alla loro intersezione. Le distanze dell'arco LLIV e dell'anello NCP, rispettivamente circa 550 e 700 anni luce, sono state determinate utilizzando le stelle primarie in ciascun sistema binario.

Gerrit Verschuur, coautore dell'articolo e radioastronomo, sottolinea l'importanza di questo lavoro affermando: "La distanza è una delle misurazioni più impegnative in astronomia... per la prima volta sappiamo dove sono e come sono arrivate". essere."

Conoscere le distanze di queste nubi radio è fondamentale per confrontare le osservazioni con i modelli e calcolare i parametri fondamentali delle nubi di idrogeno. Questi parametri includono massa, età, energia e quantità di moto, che sono essenziali per verificare le previsioni teoriche e far avanzare la nostra conoscenza dello spazio interstellare.

I risultati di questo studio confermano che LLIV Arch e NCP Loop fanno parte di gusci in espansione che si allineano con le previsioni dei modelli di supernovae che invecchiano. Comprendere la genesi dei cirri e delle nubi molecolari interstellari rappresenta un significativo passo avanti nello svelare i misteri del cosmo.

Fonte:

– Associazione Universitaria per la Ricerca Spaziale