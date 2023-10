Uno studio dimostra che l'integrazione di creatina può apportare benefici alla sindrome da stanchezza post-COVID-19

Un nuovo studio clinico pubblicato sulla rivista Food Science & Nutrition suggerisce che l’integrazione alimentare di creatina può avere potenziali benefici per le persone che soffrono di sindrome da stanchezza post-COVID-19, comunemente nota come COVID lungo. Lo studio ha coinvolto 12 partecipanti con sindrome da stanchezza post-COVID-19 che sono stati assegnati in modo casuale a un gruppo placebo o a un gruppo che ha ricevuto 4 grammi di creatina monoidrato al giorno per sei mesi.

La creatina è un composto naturale presente nelle cellule muscolari ed è noto per il suo ruolo nella produzione di energia cellulare durante brevi periodi di intensa attività fisica. Viene spesso utilizzato come integratore per migliorare le prestazioni atletiche e promuovere la crescita muscolare. Tuttavia, questo studio ha esplorato i suoi potenziali benefici per le persone con sindrome da stanchezza post-COVID-19.

I risultati dello studio hanno mostrato che l’integrazione di creatina ha portato ad un aumento significativo dei livelli di creatina sia nei muscoli delle gambe che nel cervello. Inoltre, dopo tre mesi di integrazione, i partecipanti hanno riportato una significativa riduzione dell’affaticamento generale. Al follow-up di sei mesi, hanno anche riscontrato miglioramenti in sintomi come perdita del gusto, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, mal di testa e difficoltà di concentrazione.

I risultati di questo studio suggeriscono che l’integrazione di creatina può essere un intervento efficace per la gestione della sindrome da stanchezza post-COVID-19. Tuttavia, i ricercatori sottolineano la necessità di ulteriori studi per confermare questi risultati in diverse popolazioni post-COVID-19.

Nel complesso, questa ricerca fornisce nuove informazioni sui potenziali benefici della creatina per le persone che affrontano il COVID da molto tempo. L’integrazione con creatina può offrire sollievo dall’affaticamento e migliorare vari sintomi associati alla sindrome da stanchezza post-COVID-19.

