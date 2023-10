Rivelato lo scambio genetico tra Homo sapiens e Neanderthal

By

Un recente studio che ha analizzato i genomi europei e asiatici degli ultimi 40,000 anni ha fornito informazioni sullo scambio genetico tra l’Homo sapiens e il nostro parente più stretto, l’Homo neanderthalensis. La ricerca rivela che i Neanderthal non furono completamente spazzati via dalla nostra specie, ma piuttosto sperimentarono eventi di incrocio nel tempo, che alla fine portarono alla loro assimilazione genetica.

Questo studio, pubblicato su Science Advances, ha esaminato 4,464 genomi eurasiatici, sia antichi che moderni, per comprendere come fossero interconnessi in base alle origini geografiche e all’età. I risultati hanno mostrato che i primi agricoltori, originari dell’Anatolia e del Levante, con meno antenati Neanderthal, diluirono la proporzione del DNA di Neanderthal nelle popolazioni europee circa 10,000 anni fa. Ciò spiega perché le popolazioni dell’Asia orientale hanno una percentuale maggiore di antenati Neanderthal rispetto alle popolazioni dell’Europa occidentale.

Il gruppo di ricerca ha condotto simulazioni al computer che indicavano che le popolazioni che migravano e si ibridavano con gruppi diversi avrebbero portato le generazioni successive ad avere una percentuale di DNA locale proporzionale alla distanza da cui proveniva la popolazione migratrice. Ciò suggerisce che man mano che l’Homo sapiens si allontanava dall’Africa, accumulava più DNA di Neanderthal nei loro genomi.

Lo studio ha anche rivelato che l’espansione di secondo livello dei primi agricoltori dell’Anatolia-Levante, che hanno sostituito i cacciatori-raccoglitori in Europa, ha svolto un ruolo significativo nello spiegare l’attuale distribuzione degli antenati dei Neanderthal. Il team ha esaminato genomi risalenti a 40,000 anni fa e più giovani provenienti dall’Allen Ancient DNA Resource della Harvard Medical School, che ha mostrato come il DNA di Neanderthal si sia diluito nei genomi umani in seguito alla scomparsa dei Neanderthal dalla documentazione fossile.

Sebbene il livello complessivo degli antenati di Neanderthal sia di circa il 2%, i livelli variano tra le diverse regioni. È stato scoperto che l'Asia orientale ha un livello di ascendenza di Neanderthal superiore dall'8% al 24% rispetto all'Europa occidentale. Queste differenze nell'ascendenza dei Neanderthal possono essere distinte attraverso l'accumulo di paleogenomi.

Questo studio fornisce preziose informazioni sulla storia dello scambio genetico tra Homo sapiens e Neanderthal. Ulteriori analisi e reperti paleoantropologici contribuiranno a una comprensione più completa della nostra moderna diversità genetica e delle interazioni tra la nostra specie e i nostri parenti più stretti.

Fonte:

– Rivista Science Advances

– Articolo di Gizmodo – “Un’analisi genetica approfondita rivela l’entità degli incroci tra uomini di Neanderthal” (link: https://gizmodo.com/sweeping-genetic-analysis-reveals-the-extent-of-neande-1848036894)