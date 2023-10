Gli scienziati scoprono un nuovo scenario per l'abbondanza di metalli preziosi nel mantello terrestre

By

Gli scienziati hanno scoperto un nuovo scenario geofisicamente praticabile che spiega l'abbondanza di alcuni metalli preziosi, come l'oro e il platino, nel mantello terrestre. In passato, le simulazioni hanno mostrato che la maggior parte dei metalli, compresi gli elementi altamente “siderofili” (HSE) con una forte affinità per il ferro, venivano rapidamente drenati nel nucleo della Terra. Tuttavia, le nuove simulazioni hanno considerato la miscelazione dei materiali del mantello dovuta all’impatto, che avrebbe potuto impedire il completo sprofondamento dei metalli.

I ricercatori hanno modellato la miscelazione di un planetesimo con i materiali del mantello in tre fasi: minerali di silicato solido, magma di silicato fuso e metallo liquido. Hanno scoperto che una zona parzialmente fusa sotto un oceano di magma generato da un impatto localizzato avrebbe potuto bloccare la discesa dei metalli planetesimi nel nucleo della Terra. In questo scenario, i metalli pesanti affondano sul fondo dell’oceano di magma localizzato, per poi filtrare lentamente attraverso la regione parzialmente fusa sottostante. Quando il mantello si solidifica, i metalli rimangono intrappolati e trattenuti all’interno del mantello.

Inoltre, la convezione del mantello gioca un ruolo nella ridistribuzione di questi metalli su lunghi intervalli di tempo geologici. La convezione del mantello si riferisce alla risalita del materiale caldo del mantello e all'affondamento del materiale più freddo. Questo processo consente la miscelazione e la ridistribuzione dei materiali del mantello, compresi gli HSE accumulati da grandi collisioni avvenute miliardi di anni fa.

Comprendere come i metalli preziosi vengono trattenuti nel mantello terrestre è una questione scientifica di lunga data. Questa nuova ricerca fornisce preziose informazioni sui processi che hanno portato all’abbondanza di questi metalli nel mantello, facendo luce sulla storia geologica della Terra.

Fonte: Servizio stampa ANI