Gli scienziati scoprono come la Terra trattiene i metalli preziosi nel suo mantello

Gli scienziati hanno scoperto nuove informazioni su come i metalli preziosi come l’oro e il platino siano stati trattenuti nel mantello terrestre, nonostante le teorie precedenti suggerissero che questi metalli sarebbero sprofondati nel nucleo. Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, ha utilizzato simulazioni per esplorare la miscelazione dei materiali del mantello determinata dall’impatto.

Circa 4.5 miliardi di anni fa, la Terra subì un impatto significativo da parte di un pianeta delle dimensioni di Marte, con conseguente lancio di materiale su un disco orbitante, da cui si formò la Luna. Dopo questo periodo, noto come “accrescimento tardivo”, grandi planetesimi entrarono in collisione con la Terra, rilasciando metalli con una forte affinità per il ferro, noti come elementi altamente “siderofili”, che furono assorbiti nella giovane Terra.

Precedenti simulazioni avevano suggerito che la maggior parte di questi metalli, compresi gli elementi altamente siderofili (HSE), sarebbero drenati nel nucleo della Terra. Tuttavia, il nuovo studio rivela uno scenario praticabile che spiega l’abbondanza di questi metalli preziosi nel mantello.

Le simulazioni hanno considerato l’impatto di un planetesimo sulla Terra, creando un oceano di magma localizzato in cui i metalli pesanti affondano sul fondo. Quando i metalli raggiungono la regione parzialmente fusa sottostante, filtrano attraverso la massa fusa e poi affondano lentamente verso il fondo del mantello. Durante questo processo, il mantello fuso si solidifica, intrappolando di fatto i metalli.

Lo studio evidenzia anche il ruolo della convezione del mantello nella ridistribuzione dei materiali del mantello per lunghi periodi di tempo. La convezione del mantello si riferisce alla risalita del materiale caldo del mantello e all'affondamento del materiale più freddo, che porta alla miscelazione e alla ridistribuzione dei materiali del mantello, compresi gli elementi altamente siderofili.

Questa ricerca fornisce una nuova comprensione di come la Terra abbia conservato i suoi metalli preziosi, facendo luce sulla composizione del mantello e sui processi che hanno modellato il nostro pianeta nel corso di miliardi di anni.

Fonte:

– Atti del documento della National Academy of Sciences (PNAS).