L’indebolimento della Corrente del Golfo confermato da un nuovo studio

Un nuovo studio ha definitivamente confermato che la Corrente del Golfo, un’importante corrente oceanica al largo della costa orientale degli Stati Uniti e parte della circolazione dell’Oceano Atlantico settentrionale, si è indebolita del 4% negli ultimi quattro decenni. Lo studio, intitolato “Robusto indebolimento della Corrente del Golfo durante gli ultimi quattro decenni osservato nello Stretto della Florida” e pubblicato su Geophysical Research Letters, fornisce la prima prova conclusiva di questo cambiamento significativo nella corrente oceanica.

La Corrente del Golfo svolge un ruolo cruciale nei modelli meteorologici e climatici e un indebolimento potrebbe avere implicazioni significative. Colpisce il meteo regionale, il clima e le condizioni costiere, tra cui la temperatura dell’aria superficiale europea e le precipitazioni, il livello del mare costiero lungo gli Stati Uniti sudorientali e l’attività degli uragani nel Nord Atlantico. Comprendere questi cambiamenti è importante per interpretare i cambiamenti osservati e prevedere le tendenze future in eventi estremi come siccità, inondazioni, ondate di caldo e tempeste.

Sebbene lo studio non determini la causa dell’indebolimento della Corrente del Golfo, la ricerca futura mirerà a identificare i fattori sottostanti. Gli autori suggeriscono che il cambiamento climatico o le variazioni naturali potrebbero essere potenziali cause. I modelli climatici hanno indicato tendenze simili all’indebolimento, ma sono necessarie ulteriori prove osservative per individuare la causa esatta.

Per condurre lo studio, i ricercatori hanno utilizzato la modellazione bayesiana per analizzare i dati provenienti da tre fonti indipendenti: cavi sottomarini, altimetria satellitare e osservazioni in situ. Combinando questi set di dati, i ricercatori sono stati in grado di fornire prove chiare dei cambiamenti a lungo termine nel trasporto della Corrente del Golfo. Lo studio sottolinea l’importanza di considerare molteplici fonti di dati indipendenti, in modo simile a come vengono presentati più testimoni in un’aula di tribunale, per costruire un quadro coerente della tendenza all’indebolimento.

Questo studio evidenzia la necessità di un monitoraggio e di una ricerca continui sulla Corrente del Golfo per comprenderne meglio il comportamento e i potenziali impatti sul clima e sui modelli meteorologici.

Fonte:

– “Robusto indebolimento della Corrente del Golfo durante gli ultimi quattro decenni osservato nello stretto della Florida” pubblicato su Geophysical Research Letters- CleanTechnica