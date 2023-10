La scoperta degli orologi epigenetici nelle piante fornisce nuove informazioni sull'evoluzione

È noto da tempo che l’epigenetica, lo studio di come i fattori ambientali e le esperienze di vita possono influenzare l’espressione genetica senza alterare la sequenza del DNA, svolge un ruolo negli esseri umani e in altri mammiferi. Ora, uno studio innovativo pubblicato sulla rivista Science ha rivelato che gli orologi epigenetici non esistono solo nelle piante, ma misurano anche accuratamente il tempo nel corso di molte generazioni.

Gli orologi epigenetici sono modelli matematici che valutano il livello di metilazione del DNA, una modifica chimica che influenza l’attività genetica, in siti specifici del genoma. Questi orologi sono stati ampiamente utilizzati come biomarcatori dell’invecchiamento e della salute negli esseri umani e in altri animali. Tuttavia, la loro presenza e utilità nelle piante erano fino ad oggi in gran parte sconosciute.

La ricerca, condotta da un team internazionale di scienziati, dimostra che gli orologi epigenetici nelle piante possono misurare il tempo con notevole precisione, da decenni a secoli. Questo livello di precisione supera quello dei tradizionali orologi basati sulla mutazione del DNA. La scoperta getta nuova luce su questioni microevolutive che si sono rivelate difficili da risolvere, come i tempi di introduzione delle specie invasive e l’impatto delle attività umane dall’era della moderna industrializzazione.

Per scoprire gli orologi epigenetici delle piante, i ricercatori hanno esaminato un pioppo di 300 anni. Hanno analizzato i modelli di metilazione del DNA in diversi rami dell’albero e hanno trovato una correlazione con l’età dei rami determinata contando gli anelli degli alberi. Il team è riuscito persino a stimare l'età di un ramo che non poteva essere determinato utilizzando solo i dati sulla metilazione del DNA.

I ricercatori hanno poi testato l’applicabilità degli orologi epigenetici in altre specie vegetali con varie modalità di riproduzione. Si sono concentrati sull'Arabidopsis thaliana, una pianta autofecondante, e sulla Zostera marina, una pianta marina clonata. Raccogliendo campioni da popolazioni naturali di queste specie e misurando i livelli di metilazione del DNA, hanno scoperto che gli orologi epigenetici stimavano accuratamente i tempi di divergenza negli alberi filogenetici o evolutivi intra-specie.

Lo studio ha anche scoperto che gli orologi epigenetici potrebbero essere utilizzati per stimare il tempo di un albero genealogico utilizzando popolazioni di evoluzione sperimentale. Ciò includeva piante di A. thaliana esposte ad ambienti diversi o provenienti da origini geografiche distinte. I ricercatori hanno identificato epimutazioni simili a orologi, che sono cambiamenti di metilazione del DNA che si verificano indipendentemente dalle mutazioni del DNA, per convalidare i loro risultati.

La scoperta degli orologi epigenetici nelle piante ha implicazioni significative per la comprensione dell’evoluzione e dell’ecologia delle piante. Questi orologi forniscono un nuovo strumento per datare eventi evolutivi, come speciazione, ibridazione, colonizzazione e adattamento, che sono difficili da determinare basandosi esclusivamente sulle mutazioni del DNA. Inoltre, i cambiamenti epigenetici possono avere un impatto sull’espressione genetica e sulla variazione fenotipica, influenzando tratti come il tasso di crescita, la tolleranza allo stress, il tempo di fioritura e la resistenza alle malattie. Questi cambiamenti possono essere ereditati attraverso le generazioni o trasferiti orizzontalmente tra gli individui, riflettendo sia l’età cronologica che il potenziale evolutivo.

Questo studio segna un importante passo avanti nella nostra comprensione della biologia vegetale e apre nuove strade per la ricerca sull’epigenetica. L’integrazione degli orologi epigenetici con altri marcatori e metodi molecolari può fornire un quadro più completo della storia e delle dinamiche evolutive. Nel complesso, la scoperta degli orologi epigenetici nelle piante offre preziose informazioni sui processi evolutivi che modellano il mondo naturale.

Fonte:

- Scienza

– NatureWorldNews.com