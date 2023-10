I fossili di transizione mancanti nel Precambriano: ulteriori prove contro l'evoluzione darwiniana

L’improvvisa comparsa di diversi phyla animali durante l’esplosione del Cambriano ha rappresentato a lungo una sfida per l’evoluzione darwiniana. Secondo questa teoria, le novità biologiche complesse dovrebbero essere emerse gradualmente nel tempo, con numerose forme intermedie. Tuttavia, non sono stati trovati fossili di transizione negli strati del tardo Precambriano che precedettero l'esplosione del Cambriano. Il periodo Ediacarano, che comprende la fine del Precambriano, contiene macrofossili complessi, ma la loro relazione con i phyla animali del Cambriano successivo rimane controversa.

Lo stesso Charles Darwin riconobbe ciò come una grave obiezione alla sua teoria, notando la mancanza di testimonianze dei vasti periodi primordiali precedenti lo strato Cambriano. La spiegazione più comune per questa assenza è l’incompletezza della documentazione fossile, suggerendo che gli antenati animali dovevano essere esistiti ma non erano facilmente preservabili a causa delle loro piccole dimensioni e dei corpi molli. Tuttavia, questa ipotesi del manufatto è stata confutata dalle recenti scoperte di località fossili di Ediacaran che avrebbero potuto consentire la conservazione di piccoli precursori animali dal corpo molle. Invece, queste località hanno restituito solo alghe fossili e alcuni organismi problematici.

Un recente studio pubblicato su Trends in Ecology and Evolution aggiunge ulteriori prove contro l’ipotesi dell’artefatto. I paleontologi guidati da Derek Briggs confrontarono i processi di fossilizzazione e la geologia degli strati Precambriano e Cambriano e trovarono una completa assenza di animali adatti alla conservazione negli strati Precambriani. Suggeriscono un limite massimo morbido sull’antichità animale a 789 milioni di anni fa. Le condizioni di tipo Burgess Shale, che sono state proposte come ambiente favorevole alla preservazione precoce degli animali, non sono state associate a biota fossili risalenti a 789 milioni di anni fa o più.

Gli autori dello studio implicano che un divario criogenico in biota eccezionalmente conservati potrebbe spiegare la comparsa improvvisa di animali in un secondo momento. Tuttavia, questa interpretazione sembra trascurare prove contrastanti, inclusa l'assenza di metazoi o animali bilateri incontrovertibili durante questo periodo. Inoltre, altri studi hanno posto il vincolo massimo per i primi animali ad un'età ancora più giovane, più vicina all'inizio del Cambriano.

Questi risultati mettono in discussione le ipotesi gradualiste dell’evoluzione darwiniana e contraddicono la datazione suggerita dagli studi sull’orologio molecolare. È importante che i biologi evoluzionisti riconoscano e affrontino le discrepanze significative tra i dati empirici e le previsioni fondamentali della loro teoria.