Una nuova strategia migliora l’elettrolisi selettiva del monossido di carbonio in acetato

I ricercatori del Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) dell’Accademia cinese delle scienze (CAS) hanno sviluppato una nuova strategia per migliorare la selettività dell’elettrolisi del monossido di carbonio (CO) in acetato. Il team ha costruito interfacce metallo-organiche per creare microambienti di reazione favorevoli, determinando un aumento significativo della produzione di acetato.

L’elettrolisi alcalina della CO2 ha il potenziale per produrre prodotti multicarbonio (C2+) come acetato ed etilene, ma la sua efficienza nell’utilizzo della CO2 è ancora limitata. L’elettrolisi tandem, che combina l’elettrolisi dell’ossido solido o della CO2 acida con l’elettrolisi della CO e della CO alcalina in fasi sequenziali, ha dimostrato una maggiore efficienza del carbonio. Tuttavia, la generazione selettiva di uno specifico prodotto C2+ rimane una sfida nell’elettrolisi della CO.

In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato la ricostruzione elettrochimica in situ di complessi molecolari di Cu per costruire interfacce Cu-organiche. Ciò ha permesso loro di regolare i microambienti di reazione che circondano i siti cataliticamente attivi. Le interfacce Cu-organiche hanno migliorato l'adsorbimento di CO, hanno abbassato la barriera energetica per l'accoppiamento CC e hanno facilitato la formazione di acetato.

I risultati sono stati impressionanti, poiché hanno raggiunto un’efficienza faradaica dell’acetato dell’84.2% e una selettività del carbonio dell’acetato del 92.1% con una densità di corrente di 500 mA cm-2. La densità di corrente parziale massima dell'acetato ha raggiunto 605 mA cm-2, con una resa in acetato del 63.4%. Questi risultati dimostrano il potenziale delle interfacce metallo-organiche nella personalizzazione dei microambienti di reazione per la produzione altamente selettiva di specifici prodotti C2+ attraverso l’elettrolisi della CO.

La ricerca apre nuove possibilità per l’utilizzo della CO2 e la produzione di preziose sostanze chimiche attraverso efficienti processi di elettrolisi. Migliorando la selettività e la resa, questa strategia contribuisce allo sviluppo di tecnologie sostenibili ed economicamente fattibili per l’utilizzo del carbonio.

Fonte: Accademia cinese delle scienze