SpaceX annuncia il nuovo servizio Starlink Direct to Cell

SpaceX ha svelato una nuova pagina sul suo sito web Starlink, introducendo il suo prossimo servizio cellulare alimentato dalla sua rete satellitare. La pagina "Starlink Direct to Cell" promette agli utenti "accesso continuo a testo, voce e dati per i telefoni LTE in tutto il mondo". L'azienda prevede di implementare funzionalità di testo nel 2024, seguite da funzionalità vocali e dati nel 2025. Inoltre, entro il 2025 potrebbe essere disponibile anche il supporto per l'Internet delle cose (IoT).

Una caratteristica degna di nota del sistema direct-to-cell è la sua compatibilità con i telefoni LTE esistenti, che non richiedono hardware, firmware o app speciali. La tecnologia utilizzerà un modem eNodeB avanzato, che fungerà da torre cellulare nello spazio. Ciò consentirebbe un'integrazione di rete simile a quella di un partner di roaming standard.

PCMag riferisce che la nuova pagina web di Starlink si basa sui suoi piani esistenti per offrire un servizio insieme al vettore statunitense T-Mobile. Tuttavia, prima che SpaceX possa lanciare formalmente il servizio in entrambi i paesi, sarebbero necessari l’autorizzazione legale della Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti e la cooperazione con la Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC).

In Canada, il fornitore di telecomunicazioni Rogers ha già annunciato la sua partnership con SpaceX per fornire l’accesso ai servizi di emergenza, compreso il 911, in aree prive di connettività tradizionale. Il lancio di questa funzionalità da parte di Rogers è previsto per il 2024, in linea con la tempistica indicata sul sito web di Starlink.

Con questa nuova iniziativa, SpaceX mira a competere con altri fornitori di servizi di telefonia mobile satellitare, come Globalstar, che alimenta l'SOS di emergenza di Apple via satellite.

