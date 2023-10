Il servizio Starlink Direct to Cell di SpaceX per fornire connettività cellulare via satellite

SpaceX ha svelato una nuova pagina web che promuove il suo prossimo servizio “Starlink Direct to Cell”, che mira a offrire connettività cellulare ai telefoni LTE esistenti attraverso la tecnologia satellitare. Il servizio sarà implementato in più fasi, con l’introduzione dei servizi di messaggistica nel 2024, seguiti da funzionalità voce e dati nel 2025. Inoltre, il servizio supporterà i dispositivi Internet of Things (IoT).

Secondo il sito Web di SpaceX, il servizio "Direct to Cell" fornirà accesso continuo a testo, voce e dati senza richiedere modifiche all'hardware, al firmware o alle app speciali sui telefoni LTE esistenti. Nonostante velocità potenzialmente inferiori da due a quattro megabit al secondo rispetto alle reti terrestri, il vantaggio principale del servizio risiede nella sua ampia copertura. T-Mobile, il partner statunitense di SpaceX, ha dichiarato in un comunicato stampa che il servizio sarà disponibile in varie località negli Stati Uniti continentali, nelle Hawaii, in parti dell'Alaska, a Porto Rico e nelle acque territoriali, anche fuori dalla portata dei servizi di T-Mobile. rete.

L’utilizzo della connettività satellitare per gli smartphone ha acquisito importanza negli ultimi anni. Ad esempio, Apple ha introdotto una funzione SOS di emergenza su iPhone 14 e modelli più recenti, consentendo loro di inviare messaggi limitati e informazioni sulla posizione via satellite durante le situazioni di emergenza. Inoltre, AST SpaceMobile, una società di servizi satellitari cellulari sostenuta da AT&T, ha recentemente raggiunto il traguardo di effettuare la prima chiamata satellitare su 5G da uno smartphone non modificato.

Questi sviluppi nella connettività satellitare offrono opzioni di comunicazione migliorate e una copertura più ampia per gli utenti di smartphone, in particolare nelle aree remote o durante le emergenze. Mentre SpaceX avanza il suo servizio Starlink Direct to Cell, promette di fornire una connettività mobile estesa in futuro.

Definizioni:

– LTE: Long-Term Evolution, uno standard per la comunicazione wireless di dati ad alta velocità per telefoni cellulari e terminali dati.

– IoT: Internet of Things, una rete di oggetti interconnessi in grado di raccogliere e scambiare dati.

Fonte:

- Articolo originale: The Verge, Jon Porter

- PCMag