Nuove tecniche per intrappolare gli atomi portano a misurazioni più accurate

I ricercatori del JILA, un istituto congiunto del National Institute of Standards and Technology (NIST) e dell’Università del Colorado Boulder, hanno sviluppato nuovi metodi per “intrecciare” grandi gruppi di atomi. Questa svolta ha il potenziale per rivoluzionare i sensori quantistici, gli orologi atomici e i test di fisica fondamentale. I ricercatori hanno anche trovato il modo di misurare questi gruppi di atomi in modo più accurato, anche in ambienti rumorosi.

L'entanglement è un concetto chiave nella scienza della misurazione, poiché consente di utilizzare gli atomi come sensori altamente sensibili. Tuttavia, gli atomi sono intrinsecamente rumorosi perché sono oggetti quantistici. Attraverso l'entanglement, i ricercatori possono ridurre questo rumore e ottenere misurazioni più chiare e certe. Inoltre, gli atomi intrecciati possono lavorare insieme, riducendo il numero di ripetizioni di misurazione richieste e risparmiando tempo.

Un metodo di impigliamento è noto come spremitura rotante. Questa tecnica riduce la gamma dei possibili stati energetici in cui può trovarsi un atomo, rendendo la misurazione più precisa. Tuttavia, l’intreccio di atomi distanti tra loro è più impegnativo a causa delle interazioni più deboli tra loro. Per superare questo problema, i ricercatori hanno utilizzato i laser per indurre interazioni tra gli ioni di calcio, consentendo agli atomi di comunicare tra loro in modo efficace. L’aggiunta di campi magnetici esterni ha reso dinamiche queste interazioni, garantendo che tutti gli atomi nella matrice potessero comunicare senza perdere il messaggio.

Il risultato di questo esperimento è stata la creazione di atomi entangled in uno stato di spin-squeeze e infine in quello che è noto come “stato gatto” – un tipo speciale di sovrapposizione in cui gli atomi si trovano simultaneamente in due stati diametralmente opposti. Questa svolta apre nuove possibilità per misurazioni ad alta precisione e progressi in vari campi della scienza.

Questi risultati sono stati pubblicati su Nature, con la collaborazione di ricercatori dell'Università di Innsbruck in Austria. L’entanglement e lo spin squeezing sono tecniche cruciali nel campo della misurazione quantistica e hanno il potenziale per promuovere progressi nella tecnologia e nella comprensione scientifica.

