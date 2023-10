Un nuovo visore per la realtà virtuale migliora gli esperimenti sui topi nella ricerca neuroscientifica

Un team di ricercatori ha sviluppato un visore per la realtà virtuale (VR) appositamente progettato per i topi, consentendo una configurazione sperimentale più coinvolgente e naturale. Questo sviluppo potrebbe migliorare notevolmente la nostra comprensione dei percorsi neurali coinvolti nei comportamenti complessi.

Tradizionalmente, i neuroscienziati studiano l’attività cerebrale dei topi svegli sostituendo una sezione del loro cranio con una finestra trasparente e posizionandoli al microscopio. Per osservare le reti neurali di navigazione, i topi vengono posizionati su un tapis roulant di fronte a display panoramici. Tuttavia, questi display sono progettati per gli esseri umani e hanno una risoluzione molto più elevata di quella che può essere rilevata dai topi. Inoltre, le apparecchiature periferiche per la registrazione del cervello possono distrarre gli animali dai loro compiti.

Il visore VR di nuova concezione, che i ricercatori hanno chiamato MouseGoggles, assomiglia nel design ai visori VR umani. Comprende due display circolari, obiettivi e un sistema informatico, il tutto racchiuso in una custodia stampata in 3D. Per creare un ambiente virtuale, sono stati riproposti gli schermi a bassa definizione originariamente progettati per gli smartwatch. I topi percorrono questo spazio simulato correndo su una palla di polistirolo rotante dotata di sensori ottici per misurare velocità e direzione.

Usando la microscopia, il team ha scoperto che i MouseGoggles generavano uno schema di attività simile nella corteccia visiva come le configurazioni tradizionali. Inoltre, gli elettrodi impiantati nell’ippocampo hanno rilevato l’attivazione delle cellule di posizione che corrispondevano all’intero percorso virtuale, indicando che i topi riconoscevano le posizioni virtuali.

Per testare l'efficacia dei MouseGoggles, gli scienziati hanno addestrato i topi a eseguire un compito di apprendimento spaziale. I topi sono stati ricompensati con bevande zuccherate mentre esploravano determinati siti e, dopo aver ripetuto il circuito, hanno mostrato anticipazione leccando negli stessi punti. Ciò suggerisce che i topi fossero in grado di riconoscere e ricordare posizioni virtuali.

I ricercatori si stanno concentrando sul rendere le cuffie ancora più piccole e leggere per esperimenti che coinvolgono topi che camminano liberamente. Il basso costo di assemblaggio, inferiore a 200 dollari, utilizzando materiali facilmente disponibili, insieme a un manuale di istruzioni online, rende MouseGoggles uno strumento accessibile per i ricercatori nella comunità delle neuroscienze.

Questo sviluppo potrebbe portare a esperimenti più efficienti, poiché i topi potrebbero comportarsi in modo più naturale in ambienti virtuali, richiedendo meno addestramento e meno tempo trascorso in una configurazione fissa con la testa. Grazie alla capacità di ottenere informazioni più approfondite sui percorsi neurali alla base di comportamenti complessi, questo nuovo visore VR ha il potenziale per far avanzare la ricerca scientifica nel campo delle neuroscienze.

