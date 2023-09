Nuova specie di dinosauro erbivoro scoperta sull'Isola di Wight

By

Una nuova specie di dinosauro erbivoro è stata trovata sull’Isola di Wight, suggerendo che l’Europa avesse una propria famiglia unica di piccoli dinosauri erbivori. I resti fossili appartengono a un dinosauro chiamato vectidromeus insularis, che aveva le dimensioni di un pollo ma che probabilmente sarebbe diventato molto più grande se avesse raggiunto l’età adulta. Questo è il secondo membro della famiglia degli ipsilofodonti ad essere scoperto sull'isola.

Gli ipsilofodonti erano nobili erbivori bipedi che esistevano circa 125 milioni di anni fa. Vivevano insieme ad altri dinosauri famosi come tirannosauri, spinosauri e iguanodonti. La scoperta del vectidromeus è stata effettuata grazie ad uno sforzo di collaborazione tra le università di Portsmouth e Bath.

Il dottor Nicholas Longrich, del Milner Center for Evolution dell’Università di Bath, ha sottolineato l’importanza della scoperta, affermando: “I paleontologi hanno lavorato sull’Isola di Wight per più di un secolo e questi fossili hanno svolto un ruolo importante nella storia della paleontologia dei vertebrati, ma stiamo ancora facendo nuove scoperte sulla fauna dei dinosauri mentre il mare erode nuovi fossili dalle scogliere”.

Il vectidromeus è strettamente imparentato con un altro dinosauro chiamato hypsilophodon foxii, che fu uno dei primi dinosauri ad essere descritto da resti relativamente completi durante l'era vittoriana. È interessante notare che l'hypsilophodon foxii è stato utilizzato dallo scienziato Thomas Henry Huxley come prova della connessione tra uccelli e dinosauri. Il vectidromeus, che potrebbe essere da due a tre milioni di anni più giovane dell’hypsilophodon, contribuisce alla comprensione della diversità di questi dinosauri.

Il dottor Longrich nota inoltre che la scoperta è intrigante perché questi dinosauri non sono strettamente imparentati con quelli trovati in Nord America, Asia o nell'emisfero meridionale. Ciò suggerisce che ci sia stato molto isolamento e che diversi tipi di dinosauri si siano evoluti in ogni continente dopo la disgregazione di Pangea.

Il professor Dave Martill dell'Università di Portsmouth, coautore dello studio, ritiene straordinario il numero di nuovi dinosauri scoperti sull'isola di Wight negli ultimi anni. Lo attribuisce agli sforzi dei collezionisti dilettanti che hanno contribuito al campo.

Questa scoperta fa luce sulla fauna unica dei dinosauri che esisteva in Europa durante il periodo Cretaceo e contribuisce alla nostra comprensione dell’evoluzione dei dinosauri e del movimento continentale.

