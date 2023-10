Un viaggio verso l'asteroide 16 Psiche: esplorare la nascita del sistema solare

Una recente fotografia astronomica ha catturato l’attenzione di scienziati e appassionati di spazio. L'immagine mostra una piccola raccolta di ghiaia contenuta all'interno di un contenitore metallico, ma ciò che la rende straordinaria è che questa ghiaia proviene da un asteroide. Essendo resti di materiale primordiale della nascita del Sistema Solare, questo campione ha un valore scientifico significativo. Ora, una nuova navicella spaziale si sta imbarcando in una missione per esplorare un altro asteroide, noto come 16 Psyche, che consiste principalmente di ferro e metalli affini.

La formazione del Sistema Solare fu un processo drammatico e complesso. Le particelle di polvere all'interno della nube che diede vita al Sole e ai pianeti iniziarono a coalizzarsi, formando grumi. Questi grumi a volte crescevano attaccandosi ad altri grumi, ma le collisioni ad alta velocità li facevano anche frantumare in ghiaia e polvere. Collisioni occasionali coinvolgevano corpi più grandi, come quando la Terra si stava formando e fu colpita da un oggetto delle dimensioni di Marte. I detriti di questa collisione alla fine portarono alla creazione sia della Terra che della Luna.

Quando il materiale entrò in collisione con un corpo celeste in crescita, l’enorme quantità di energia generata rilasciò abbondanti quantità di calore. Ciò ha prodotto una sfera di roccia fusa, che si è raffreddata gradualmente nel corso di miliardi di anni. Ancora oggi il nucleo della Terra rimane caldo e parzialmente fuso. Parte di questo calore ha origine dalla formazione del pianeta, mentre il resto proviene dal decadimento degli elementi radioattivi. La polvere che ha modellato i pianeti era costituita da vari minerali di roccia, ghiaccio, ferro, nichel e metalli correlati, insieme a tracce di elementi pesanti, compresi quelli radioattivi.

La presenza di ferro e dei suoi parenti nelle nubi di polvere cosmica è una conseguenza della produzione di energia all'interno delle stelle. Questi elementi sono il punto finale delle reazioni di fusione nelle stelle, che richiedono un'enorme quantità di energia per produrre qualcosa al di là di loro. Di conseguenza, quando le stelle collassano ed esplodono, rilasciano ferro e altri elementi pesanti nell’universo. Questo processo porta alla formazione di elementi più pesanti come oro, argento, piombo e vari isotopi radioattivi.

Quando si forma un nuovo pianeta, la miscela di materiali fusi non si combina facilmente. I minerali più leggeri, come il silicio e l'alluminio, salgono sulla superficie del pianeta, mentre il ferro, il magnesio e i metalli correlati più pesanti affondano verso il centro. In caso di collisione distruttiva con un altro pianeta, è possibile che il nucleo metallico sopravviva e diventi un asteroide. Un asteroide del genere sarebbe costituito principalmente da nichel e ferro, insieme a piccole quantità di altri elementi pesanti.

Ci sono due ragioni significative per cui lo studio di un asteroide nichel/ferro come 16 Psyche è interessante. In primo luogo, fornisce un campione accessibile dell’irraggiungibile nucleo della Terra, offrendo preziose informazioni sulla formazione del nostro mondo e di altri pianeti rocciosi. In secondo luogo, poiché gli esseri umani si avventurano a stabilire basi sulla Luna e su altri corpi celesti, avere risorse essenziali prontamente disponibili diventa cruciale. Mentre l’acqua è ampiamente disponibile nello spazio, i materiali da costruzione come l’acciaio sono pesanti e ingombranti da trasportare dalla Terra. Pertanto, trovare queste risorse in loco semplificherebbe notevolmente le future missioni spaziali e ridurrebbe i costi.

Analizzando la composizione e le caratteristiche di asteroidi come 16 Psyche, gli scienziati stanno svelando i segreti della nascita del Sistema Solare e aprendo la strada a future esplorazioni spaziali e tentativi di colonizzazione.

Fonte:

– Ken Tapping, astronomo del Dominion Radio Astrophysical Observatory di Penticton.