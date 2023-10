Tracciamento di minuscoli detriti spaziali pericolosi: un nuovo progetto finanziato dal governo federale mira a trovare una soluzione

By

La Terra è attualmente circondata da milioni di pezzi di spazzatura spaziale che rappresentano una minaccia per i satelliti e altri veicoli spaziali. Molti di questi oggetti sono troppo piccoli per essere monitorati, ma la loro elevata velocità li rende potenzialmente pericolosi. Ora, un progetto finanziato dal governo federale sta cercando di affrontare questo problema sviluppando una tecnologia per rilevare e tracciare questi minuscoli frammenti di detriti spaziali potenzialmente distruttivi.

Secondo Piyush Mehta, assistente professore di ingegneria meccanica e aerospaziale presso la West Virginia University, la dimensione dei detriti non è importante quanto l’energia che possiedono. Anche un piccolo pezzo, come un granello di sale, può causare danni significativi se viaggia ad alta velocità. Il progetto mira a trovare modi per tracciare questi piccoli oggetti e prevedere potenziali collisioni.

Attualmente, la Space Surveillance Network (SSN) dell'aeronautica americana traccia oggetti più grandi di una palla da softball utilizzando radar e sensori ottici. Tuttavia, attualmente non esiste alcuna tecnologia disponibile per tracciare piccoli detriti spaziali. Questi oggetti, che viaggiano a velocità fino a 17,900 km/h a 28,800 chilometri sopra la superficie terrestre, rappresentano una minaccia significativa a causa del loro potenziale distruttivo.

Il progetto, finanziato dal programma Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) del governo statunitense, si concentrerà innanzitutto sul rilevamento e sulla caratterizzazione dei piccoli pezzi di detriti. Una volta ottenuto ciò, è possibile sviluppare tecnologie e algoritmi per tracciare questi oggetti pericolosi. I ricercatori intendono creare un ambiente simulato che rifletta il sistema del mondo reale per svolgere questo lavoro.

Oltre a questo progetto, si stanno esplorando altre soluzioni per affrontare il problema dei detriti spaziali. Ad esempio, una società belga chiamata Arsec sta sviluppando un dispositivo che utilizza gli inseguitori stellari sui satelliti per mappare i percorsi dei detriti. Questo dispositivo potrebbe migliorare la nostra comprensione di quanti detriti esistono nel nostro ambiente spaziale locale.

È fondamentale sviluppare strategie per monitorare e tracciare i detriti spaziali, poiché gli esperti prevedono che si verificherà una grave collisione tra questi oggetti nell’orbita terrestre bassa, a meno che non vengano apportate modifiche significative. Con continui investimenti e ricerche in questo campo, le soluzioni a questo problema potrebbero essere a portata di mano.

