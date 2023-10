Il nuovo satellite per l'osservazione della Terra cattura immagini dettagliate delle temperature superficiali

By

Un nuovo satellite per l’osservazione della Terra ha catturato le prime immagini che forniscono dettagli senza precedenti su come cambiano le temperature sulla superficie del pianeta. Il satellite, chiamato HOTSAT-1, è stato sviluppato e gestito da SatVu, una società con sede a Londra.

Le immagini scattate da HOTSAT-1 mostrano differenze di temperatura a Las Vegas e Chicago con una risoluzione di 33 piedi (10 metri). La telecamera del satellite è anche in grado di catturare brevi sequenze video. Una delle immagini rilasciate include la firma termica di una locomotiva che viaggia sulla linea ferroviaria principale di Chicago.

Un'altra serie di immagini rivela l'impronta termica dettagliata degli incendi nei territori del Nordovest del Canada. L’alta risoluzione fornita da HOTSAT-1 può aiutare i vigili del fuoco a monitorare l’avanzamento dei fronti di fuoco vicino alle aree popolate.

Secondo Tobias Reinicke, direttore tecnico e co-fondatore di SatVu, la qualità dell'immagine di HOTSAT-1 ha superato le aspettative dell'azienda. Le precedenti missioni di imaging termico, come il Landsat della NASA e i satelliti europei Sentinel, raccoglievano dati solo a risoluzioni grossolane che andavano da 100 a 1,000 metri (da 330 a 3,300 piedi). HOTSAT-1 è la prima missione commerciale che acquisisce dati termici con una risoluzione inferiore a 10 metri (33 piedi).

Le differenze di temperatura ad alta risoluzione osservate da HOTSAT-1 possono fornire preziose informazioni per i pianificatori urbani. Comprendere come il calore fuoriesce da edifici, condutture e fabbriche può aiutarli a progettare infrastrutture più efficienti dal punto di vista energetico per mitigare il cambiamento climatico.

Mentre i satelliti osservano comunemente la superficie terrestre nella luce visibile, HOTSAT-1 rileva il calore (luce infrarossa) nello spettro termico. Rilevare il calore dallo spazio è più impegnativo a causa della maggiore lunghezza d’onda del segnale. Tuttavia, la tecnologia dell'otturatore lento di HOTSAT-1 consente immagini più chiare e dettagliate.

HOTSAT-1 è stato lanciato in orbita a giugno e segue un'orbita polare che gli consente di catturare immagini di ogni punto della Terra all'incirca alla stessa ora ogni giorno. SatVu prevede di lanciare un secondo satellite tra circa un anno e intende costruire una costellazione da otto a dieci satelliti. Questa costellazione fornirà a scienziati, urbanisti e altri utenti un monitoraggio dettagliato dei cambiamenti giornalieri della temperatura sulla superficie terrestre.

