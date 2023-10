La scoperta di uno spettacolare sito fossile in Argentina fornisce nuove informazioni sulla vita del tardo Cretaceo

By

Un sito fossile recentemente scoperto in Argentina sta fornendo preziose informazioni sulla vita alla fine del periodo Cretaceo, poco prima che i dinosauri non aviari si estinguessero. Il sito, noto come Cava Cañadón Tomás, si trova nella regione della Patagonia, nel sud dell'Argentina.

I dinosauri e altri vertebrati del periodo Cretaceo sono meno conosciuti nell’emisfero meridionale rispetto a quello settentrionale, creando una lacuna nella nostra comprensione della biodiversità e dell’evoluzione. Il paleontologo Matthew Lamanna del Carnegie Museum of Natural History spiega che sono particolarmente interessati a capire come se la passavano i dinosauri non aviari nella metà meridionale del mondo al confine tra Cretaceo e Paleogene.

Il sito di Cañadón Tomás è stato scoperto all'inizio del 2020 durante uno studio di impatto paleontologico condotto dai ricercatori del Museo de La Plata. Lo studio ha scoperto fossili di dinosauri, comprese le ossa appartenenti agli adrosauri. Da allora gli scavi nel sito hanno rivelato dozzine di ossa di adrosauro, che forniscono preziose informazioni su questi dinosauri erbivori. È interessante notare che i fossili sembrano appartenere a individui di diverse dimensioni, potenzialmente rappresentanti un gruppo sociale o addirittura una mandria.

Oltre ai fossili di adrosauro, il gruppo di ricerca ha scoperto anche resti di due dinosauri predatori, probabilmente appartenenti alle famiglie degli abelisauridi e dei noasauridi. Queste scoperte arricchiscono ulteriormente la nostra comprensione della diversa fauna dei dinosauri che esisteva nell’emisfero australe.

Mentre i fossili di dinosauro sono senza dubbio entusiasmanti, il team è particolarmente entusiasta della scoperta di altri fossili di vertebrati rari e di piccolo corpo. È stata ritrovata una vertebra di un serpente, probabilmente un madtsoiide, che segna il primo serpente del Cretaceo scoperto nel bacino del Golfo San Jorge. È stata portata alla luce anche la mascella superiore contenente i denti di un piccolo mammifero chiamato reigitheriid, rendendolo il primo mammifero del Cretaceo trovato nel bacino. Questa scoperta è cruciale per comprendere la vita dei mammiferi alla fine del Cretaceo e la successiva espansione dei mammiferi in seguito all’estinzione dei dinosauri non aviari.

Sebbene la ricerca e gli scavi nel sito di Cañadón Tomás siano ancora in fase preliminare, le scoperte fossili finora indicano che il sito è molto promettente. Questa ritrovata ricchezza di fossili contribuirà in modo significativo alla nostra comprensione della biodiversità e della paleobiogeografia dell’emisfero meridionale durante il periodo del tardo Cretaceo.

