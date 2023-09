L'Università dell'Arizona riceve una sovvenzione di 30 milioni di dollari per promuovere l'acustica topologica

L’Università dell’Arizona ha ricevuto una sovvenzione di 30 milioni di dollari dalla National Science Foundation (NSF) per istituire il “New Frontiers of Sound Science and Technology Center”. Questo centro si concentrerà sul campo dell'acustica topologica, che mira a utilizzare le proprietà del suono per i progressi nell'informatica, nelle telecomunicazioni e nel rilevamento.

L'acustica topologica è un campo emergente che utilizza il concetto di Hilbert Space per analizzare il comportamento e le proprietà del suono. Rappresentando i punti nello spazio attraverso i quali viaggia il suono come punti del grafico su Hilbert Space, i ricercatori possono visualizzare la geometria del suono utilizzando vettori di ampiezza e angoli di fase geometrici. Questo approccio consente agli scienziati di scoprire proprietà del suono precedentemente invisibili.

La creazione del centro sonoro NSF offrirà ai ricercatori l’opportunità di esplorare ulteriormente il potenziale dell’acustica topologica. Acquisendo una comprensione più profonda delle caratteristiche del suono, possono sviluppare applicazioni e tecnologie innovative in grado di rivoluzionare vari settori.

Il professor Pierre Deymier, direttore e ricercatore principale del Centro Nuove Frontiere della Scienza e della Tecnologia del Suono, sottolinea l'importanza di questo nuovo centro nel progresso nel campo dell'acustica. Con i finanziamenti forniti dalla NSF, la ricerca condotta presso il centro può contribuire a progressi significativi nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni e del rilevamento.

Questa sovvenzione da parte della NSF rappresenta un investimento sostanziale nello studio dell’acustica topologica e riconosce il potenziale che riserva per progressi futuri. L'istituzione del Centro per la scienza e la tecnologia delle nuove frontiere del suono consolida ulteriormente l'impegno dell'Università dell'Arizona nell'espandere i confini della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.

Fonte:

– Fondazione Nazionale della Scienza

- Università dell'Arizona